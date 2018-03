De nouveaux livres patriarche Cyrille présents à la Journée du livre orthodoxe

MOSCOU, le 7 mars. /TASS/. Présentation de nouvelles œuvres littéraires du Patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille aura lieu dans la Journée du livre orthodoxe, le 14 mars, rapporte mercredi le service de presse du patriarcat de Moscou.

Les lecteurs seront présentés deux volumes de la série « Mot à un proche et lointain », qui comprenait des sermons, des discours et de la circulation, le primat de l’église orthodoxe Russe, prononcés lors d’un voyage en Russie et les pays de l’étranger proche et lointain.

« Il y aura également une présentation de la nouvelle édition de « mémoire Vivante: les saints et nous », dédié à saint угодникам de Dieu, новомученикам et aux confesseurs de l’Église Russe du XXE siècle, et du livre « le sens », qui contient les déclarations du patriarche sur une variété de sujets d’église, ainsi que la vie sociale », a souligné le service de presse.

En outre, parus dans deux éditions livre de la série « le Patriarche », dédié à le 100e anniversaire de l’intronisation de saint Tikhon et des événements révolutionnaires de 1917.

La tradition de célébrer la journée du livre orthodoxe est apparue à l’initiative et avec le soutien du patriarche Cyrille. La fête est chronométré à la date du 14 mars 1564, lorsque la Russie a été publié le premier livre imprimé Ivan Fedorov, « l’Apôtre ». Depuis 2010, la fête est célébrée dans tous les diocèses de l’église orthodoxe Russe.