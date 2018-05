De nouvelles rues et chaussées en travaux dès ce mardi à Châtelet

De nouveaux travaux commencent ce mardi à Châtelet. Après celui de la rue de la station, le Service Public Wallon entame un autre chantier à la rue de Gilly. Il s’agit de travaux d’aménagement et de sécurisation du carrefour de la « traversée » avec, à la clé évidemment, des bouchons et des déviations supplémentaires.

Et il va falloir s’armer de patience puisque le chantier se déroulera en deux phases et est prévu jusque fin septembre. Durant tout ce temps, une seule bande de circulation sera maintenue dans chaque sens.

Et comme la rue de Gilly est un axe important pour la mobilité, le SPW a mis en place des déviations favorisant l’utilisation du R3 pour passer de Châtelet à Châtelineau et inversement. Un plan de déviation qui a été concerté avec la commune.

La commune qui n’a aucune maîtrise sur ce chantier comme elle n’en a pas non plus sur celui de la rue de la station qui cause, lui aussi, de gros problèmes depuis des mois.

Alors, la ville mise sur la communication et tente, de son côté, de pousser les automobilistes à anticiper. Pour ce faire, tous les moyens sont bons et une carte interactive a été largement diffusée. Elle est aussi disponible sur le site web de la commune. La publication Facebook à propos de ces travaux a touché, elle, 35.000 personnes.