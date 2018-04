Les participants un formulaire « Монстрации »

© Cyrille Кухмарь/TASS

NOVOSSIBIRSK, le 12 avril. /TASS/. Annuelle comique pervomayske la procession avec absurdes les affiches « Монстрация » présentera dans le cadre de l’exposition « l’Art des années 2000 », qui s’ouvrira le 27 avril à la galerie Tretiakov à Moscou. Ce sujet TASS a rapporté le créateur et l’idéologue « Монстрации » Artem Rags.

« Монстрация » – alternative à jour la démonstration, les participants portent des costumes et portent des affiches comiques et absurdes à des slogans. Tradition est née à Montpellier en 2004. En 2011, Rags a reçu pour son projet de la prime dans le domaine de l’art contemporain « Innovation » du centre national d’art contemporain. À partir de 2015, vous rencontrez une difficulté avec la coordination des actions, Rags plusieurs fois été appelé à la responsabilité administrative de la réalisation d’activités non autorisées.

« À la galerie Tretiakov, le 27 avril, s’ouvre l’exposition « l’Art des années 2000 ». Sur ce spectacle, nous communiquons avec les représentants de la galerie depuis le début de l’année dernière, il y a quelque chose retardé, mais maintenant, enfin, ils sont prêts à ouvrir et sont invités à soumettre dans une certaine forme d’ « Монстрацию », a déclaré Lambeaux.

Le format dans lequel « Монстрация » pénètre dans la galerie Trétiakov, encore à l’étude. Lambeaux suggéré qu’il peut y avoir des photos originales ou des banderoles de la procession. Le cadre temporel limité à l’année 2010.

Sur le site de la galerie Tretiakov, il est rapporté que l’exposition de l’accueillir dans les deux salles à partir du 27 avril au 22 juillet. Elle est décrite comme « la première expérience muséale de la compréhension de processus artistiques dans l’art russe du début du XXIE siècle ». Il relève que le projet fera la démonstration de la diversité d’idées et de pratiques qui ont émergé au cours de cette période: нонспектакулярное l’art, l’esthétique de l’interaction, симуляционизм, les projets sociaux et action politique, en rapport avec la nouvelle génération d’artistes.

Il est supposé montrer environ 100 œuvres – peintures, des graphiques, des objets, de l’installation et de la vidéo.

Srieux de rapprochement

La tradition de « Manifestations » est devenu l’une des cartes de la ville. La première procession a rassemblé près de 80 personnes, en 2014 a été de 4 mille « монстрантов », dans les années 2015-2017 – 2-3 mille. Avec le temps les actions ont commencé à se joindre à d’autres villes. En 2017, la fête de premier mai rencontré une alternative procession à environ 10 villes de la Russie, Odessa (Ukraine), Tartu (Estonie) et à Prague (république Tchèque).

Après incohérente des actions en 2015 Rags a été arrêté par le centre de lutte contre l’extrémisme ministère de l’intérieur, ont été compilées par les deux protocoles sur les violations administratives. Le tribunal a jugé coupable de l’organisation d’un rassemblement non autorisé, a été arrêté sur 10 jours et d’une amende de 5 mille roubles.

Activité 1 mai 2016, il a été convenu à la mairie, « монстранты a immédiatement organisé l’administration de la ville « Всешествием » et sur la demande de ce dernier, mais après les activités de Greffes a été emmené au poste de police, où il s’élevaient protocole d’administration pour violation de l’ordre établi de la manifestation publique – police et le tribunal a estimé que « Монстрация » n’est pas un événement culturel et nécessite un rapprochement.

À la sortie de la Centrale райсуда, où il a été condamné à une amende, Lambeaux de nouveau été emmené au poste de police, et de là, en Octobre, le tribunal de district de Novossibirsk. Il a été inculpé une autre accusation en vertu de l’art. 20.2 du Code des infractions administratives de la fédération de RUSSIE – pour l’organisation de la incohérent d’un rassemblement sur les marches de la bibliothèque (…). Le juge les arguments de la police n’était pas d’accord et l’affaire a cessé de l’absence de la composition de l’infraction.

En 2017 « монстранты » ont eu lieu dans la composition de общегородского des marches et des problèmes avec la loi, personne n’a vu le jour.

Avis de la « Монстрации » le 1er mai 2018 Artem Lambeaux déposé le 3 avril par internet-la salle de réception, après avoir reçu en réponse à l’invitation de la mairie de participer au comité d’organisation de la fête. La première réunion fixée au 13 avril.