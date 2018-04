De réanimation: la constitution de la Crimée est devenue le symbole de l’unité des peuples de la république et de la Russie

SIMFÉROPOL, le 11 avril. /TASS/. Adoptée le 11 avril 2014, la constitution de la République de Crimée est devenue le symbole de « l’historique de l’unité des peuples de la péninsule et de la Russie, a déclaré le chef de la région de Sergei Aksenov.

« Le fondement de notre constitution sont les grands principes de la démocratie, de la primauté des droits et libertés de la personne. Ces principes krymchane défendaient dans les jours de Crimée au printemps. La loi fondamentale [constitution] est devenu un symbole de notre choix, notre liberté, de notre victoire, un symbole historique de l’unité des peuples de Crimée et de la Russie », écrit – il dans un environnement sur sa page Instagram, félicitant les habitants de la région avec le Jour de la constitution de la République de Crimée.

Chers krymchane! Je vous félicite pour le Jour de la Constitution de la République de Crimée! Le fondement de notre Constitution sont les grands principes de la démocratie, de la primauté des droits et libertés de la personne. Ces principes krymchane défendaient dans les jours de Crimée au printemps. La loi fondamentale est devenu le symbole de notre choix, notre liberté, de notre victoire, un symbole historique de l’unité des peuples de Crimée et de la Russie. La constitution russe de la Crimée fournit à tous les peuples et groupes ethniques, des droits égaux sur la conservation et le libre développement des langues, de cultures et de traditions, offre idéologique et politique diversité, garantit la liberté de l’activité des associations. La constitution de la république est une base à long terme de la stratégie de développement de notre région à part entière de la Fédération de russie. Notre péninsule se transfigure. Construites à grands objets des transports et de l’infrastructure énergétique, модернизуются économie, le social, la santé, l’éducation, la croissance du volume des investissements. Tout cela matérielles des symboles de la mise en œuvre de notre Constitution, qui définit le contenu de base de la politique sociale de la République de Crimée. Il est de créer les conditions propres à garantir la dignité et le libre développement de l’homme, de la richesse publique, l’accessibilité aux richesses matérielles et intellectuelles. C’est le sens principal de l’activité du Conseil des ministres, les autorités de la république. De la bonne exécution des normes de la loi fondamentale à tous les niveaux de hauts fonctionnaires de simples citoyens en fin de compte le bien-être de chacun de crimée de la famille. Merci à tous crimée, qui leur désintéressé travail contribuent au développement et à la prospérité de notre république! Avec les vacances! #crimée #russie #constitution #республикакрым #крымроссиянавсегда

La publication de Sergei Aksenov (@aksenov.sv) 10 Avr 2018 à 8:57 PDT

Il a également souligné que la constitution de la république est devenu « le fondement de long terme de la stratégie de développement » de la Crimée comme une part entière de la Fédération de russie.

« Notre péninsule se transfigure. Construites à grands objets des transports et de l’infrastructure énergétique, модернизуются économie, le social, la santé, l’éducation, la croissance du volume des investissements. Tout cela matérielles des symboles de la mise en œuvre de notre constitution, qui définit le contenu de base de la politique sociale de la République de Crimée. Il est de créer les conditions propres à garantir la dignité et le libre développement de l’homme, de la richesse publique, l’accessibilité aux richesses matérielles et intellectuelles », a déclaré stratégies.

La constitution de la Crimée adopté par le conseil d’Etat de la république du 11 avril 2014. Le même jour, ont publié une nouvelle édition de la Constitution de la fédération de RUSSIE, où la Crimée et de Sébastopol imposent comme les deux nouveaux sujets.

La constitution de la Crimée se compose de 10 chapitres et 95 articles, les principales dispositions de la loi de similarités avec les articles de la Constitution de la fédération de RUSSIE. Dans le texte indique que la République de Crimée est un etat démocratique, un état de droit au sein de la Fédération de russie et équitable de le sujet. La constitution a cimenté le plus haut fonctionnaire de chapitre, élu par les députés sur cinq ans. En outre, pour la première fois, les trois langues sont nommés sur la péninsule publiques: le russe, l’ukrainien et le tatar de crimée tatare.

« La constitution russe de la Crimée fournit à tous les peuples et groupes ethniques, des droits égaux sur la conservation et le libre développement des langues, de cultures et de traditions, offre idéologique et politique diversité, garantit la liberté de l’activité des associations », a ajouté Aksenov.

Le jour de la constitution

Le service de presse du gouvernement de la Crimée a dit que, dans l’environnement, à l’occasion de la Journée de la constitution dans les écoles de la république auront lieu des ateliers thématiques, actions de masse et флешмобы, visant à promouvoir les symboles de l’etat de la région, et dans un certain nombre de bibliothèques et de musées s’ouvrent des expositions consacrées à la fête.

Dans le centre de Simferopol, à l’intersection des rues de Karl Marx et de Pouchkine, à partir de 11:00 va commencer annuelle de l’action lors de laquelle les bénévoles gratuit tirez les résidents et les visiteurs de la ville de la constitution de la Crimée, qui sera publié en trois langues officielles de la république.