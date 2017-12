Le Stade « Dynamo »

© Alexander Shcherbak/TASS

TASS, le 28 décembre. De la rue, conçus dans le cadre de la rénovation du stade Central de la « Dynamo » le nom de lev Yachine et de ses abords, sont nommés en l’honneur de l’artiste du peuple de l’URSS et de supporters « Dynamo » Youri Nikouline, l’ancien attaquant du club et de l’équipe nationale de l’URSS Igor Численко et l’ancien milieu de terrain de l’équipe et l’entraîneur de l’équipe de l’URSS, Mikhaïl Якушина. Cela a été rapporté dans le communiqué de presse du projet « VTB Arena park ».

Ce sont les résultats de la compétition, qui a débuté au printemps.

« Les nouvelles de la rue de notre cluster ont retrouvé digne de noms légendaires, – a dit le chef de projet « VTB Arena park » André Перегудов. – Populaire pour animaux de compagnie, l’artiste Nikouline toute la vie de l’enracinement de la « Dynamo », et l’a fait avec inhérent à lui seul l’humour, l’ironie, le respect des adversaires, en blanc-bleu. Якушин – frère de l’industrie nationale des entraîneurs de l’atelier, l’un des symboles de la « Dynamo », à plusieurs reprises amené à la victoire et en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Victorieux après-guerre, un voyage en Angleterre de moscou « Dynamo » sous son autorité jusqu’à présent, reste l’une des plus glorieuses pages de l’histoire du football national ».

« Численко – l’idole de millions de fans, fantastique attaquant, qui est entré dans l’équipe à la coupe du monde en Angleterre en 1966, quand nos joueurs de la première et unique fois dans l’histoire de l’acier titulaires de médailles du championnat du monde. Nous sommes heureux que le concours a attiré beaucoup de gens supporters, les anciens combattants, les citadins et les visiteurs de la capitale », a ajouté Перегудов.

La navigation de la prsentation de la nouvelle rue à la « Dynamo » recevront, au moment de la livraison finale en service de la partie du projet « VTB Arena park », dans lequel ils se trouvent. Le central du stade « Dynamo » le nom de lev Yachine, dont la capacité atteindra environ 26 millions de téléspectateurs, se trouve sous le même toit « VTB Arena » le palais des sports, où vont se dérouler les terrains de basket-ball et les matchs de hockey, ainsi que des concerts. Le stade s’ouvrira en mars 2018 semblables le match de football entre le Dynamo et le CSKA.