De saint-Pétersbourg, la philharmonie a adhéré au projet éducatif « Grand musée »

SAINT-PÉTERSBOURG, le 13 avril. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. De saint-Pétersbourg, la philharmonie nom de Dmitri Chostakovitch le premier parmi les organisations de concerts de la Russie est entrée dans un certain nombre de partenaires du projet éducatif de Yandex « Grand musée ». Ce sujet TASS a rapporté vendredi le vice-directeur artistique de la philharmonie de Eugène Pierre.

Le projet de « Grand musée », qui a commencé en avril de fonctionner en mode natif qui permet aux musées de créer des sites et des applications, ainsi que du matériel pour eux – les visites, des galeries, des articles. Sur la plate-forme du projet éducatif sont également représentés de l’école Polytechnique, le musée, la galerie Tretiakov, le Musée d’histoire du Goulag. Le projet de la philharmonie, sur la plate-forme « Grand musée » consacré à son 100 anniversaire, qui sera célébré en 2021.

« La prochaine ronde de date pour nous, non seulement une occasion pour les concerts et les festivals, mais aussi la possibilité de faire encore un pas de plus vers le plus large éventail de participants. Nous recueillons soigneusement, numérisons, réécrire et analysons les matériaux de nos riches archives, nous inventons comment intéresser l’art musical encore « немузыкальную » le public. Le projet de « Grand musée » ouvre en ce sens, nous avons de nouvelles perspectives », a déclaré Pierre.

Selon lui, dans la section de la philharmonie sur le site du projet « Grand musée » contient le texte sur le discours dans sa Grande salle (ancienne salle de la réunion Noble) des compositeurs du XIXE siècle, franz Liszt et d’Hector Berlioz, l’histoire de l’ouverture, en 1921, la première dans le pays Petrogradskoy de la philharmonie d’etat, ainsi que le matériel avec des conseils, comment se préparer à un concert de musique classique, et cette section sera constamment mise à jour.