Début d’incendie dans l’église Saint-Antoine en plein centre de Charleroi

Début d’incendie ce jeudi soir dans l’église Saint-Antoine de Padoue en plein centre de Charleroi. Vers 18h, des passants ont remarqué de la fumée qui s’échappait de l’édifice. En attendant l’arrivée des pompiers, certains ont utilisé un extincteur pour tenter de limiter la propagation des flammes. Les pompiers se sont eux chargés d’éteindre complètement l’incendie et de ventiler au maximum l’église pour évacuer les fumées. Les dégâts sont limités et personne ne se trouvait à l’intérieur au moment des faits. D’après les premières constatations des pompiers sur place, il ne peut s’agir que d’un incendie volontaire. Le ou les auteurs ont vraisemblablement utilisé les cierges ou bougies disposés dans l’église pour mettre le feu à des papiers et des cartons entreposés sur le sol. La police locale tente de les identifier grâce aux nombreuses caméras de surveillance installées dans le quartier, à deux pas du centre commercial Rive Gauche.