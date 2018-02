Débuté recevoir des aides pour les fans de j-gares durant la coupe du monde

Championne de la coupe du monde de football

© Sergey Савостьянов/TASS

SAINT-PÉTERSBOURG, le 26 février. La réception sur le poste d’assistants dans les gares pour les fans étrangers, qui vont assister à des matches de la coupe du monde de football de 2018, a débuté lundi, a rapporté TASS le service de presse de Transport de la direction » du championnat.

« Seulement aujourd’hui, a ouvert la réception, vraiment commencé le travail d’aujourd’hui. Le jeu durera jusqu’au 31 mars. Nous avons 960 emplois », a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

Il a souligné que les nouveaux employés ne sont pas des bénévoles. « Je tiens à noter que c’est le personnel temporaire – ils payer leur travail, à cet égard, nous avons un avantage concurrentiel concernant les volontaires », – a déclaré à la direction.

Voir aussi

Le président de la FIFA Infantino satisfait du rythme de la formation de la Russie à la coupe du monde

Le système de видеопомощи des arbitres ne sera pas utilisée dans la Ligue des champions la saison prochaine

« Ils vont s’engager à l’aide des supporters lors de l’embarquement et du débarquement en plus de trains. Leur objectif est d’assurer la continuité d’embarquement pour les gens dans les gares de ne pas se pressait. Est-ce que le nombre de passagers, est certainement la plus grande charge sur le nœud de transport, et du personnel supplémentaire sera engagé afin de désengorger les gares », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence, précisant que 960 personnes gagnent de calcul sur les 11 villes de la Russie, qui accueilleront des matches du tournoi.

Selon lui, le niveau des salaires sera le « marché ». « Disons que, pour les jeunes professionnels, c’est comme le salaire de départ dans le marché. Il faut comprendre que c’est un projet d’emploi. Il existe une certaine « prise », qui dépend de la qualification », a souligné le service de presse, ajoutant que « la connaissance d’une langue étrangère serait un argument sérieux pour la réception de la poste ».

Le service de presse a également précisé que le travail des assistants dans les gares sera du 12 juin au 17 juillet. Déposer une demande d’emploi intéressés peuvent sur le site www.staff.transport2018.com. Le championnat du monde de football aura lieu en Russie du 14 juin au 15 juillet.