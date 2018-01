Décès de l’ancien directeur général de l’OMC Peter Sutherland

L’ancien directeur général de l’OMC, l’Irlandais Peter Sutherland, est décédé dimanche à l’âge de 71 ans, annonce le ministère irlandais des Affaires étrangères.

Avant d’entamer une carrière internationale, Peter Sutherland fut procureur général d’Irlande de 1981 à 1984. Il intégra la Commission européenne en 1985 en tant que Commissaire à la Concurrence. Dans les années 90, il fut secrétaire général de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) avant de devenir président en 2005 de Goldman Sachs International.

Depuis 2015, il était représentant spécial de l’ONU pour les migrations internationales et le développement. « Très triste d’apprendre la disparition de Peter Sutherland. Je garderai le souvenir d’un penseur mondial, engagé, bienveillant, toujours ouvert au débat », a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, sur son compte Twitter.

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a pour sa part salué ce « vrai européen ». « Il croyait au travail de l’Union européenne et des organisation internationales et à leur importance pour la coopération et le dialogue international. » M. Juncker a également rappelé qu’il était l’un des pères du programme européen pour étudiants Erasmus.