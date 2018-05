Décès de Mawda: les parents ne porteront pas plainte contre Francken et De Wever

Les parents de Mawda, la fillette kurde de deux ans tuée par un tir policier, ne porteront par plainte contre Theo Francken et Bart De Wever, indique lundi Mieke Van den Broeck, l’avocate de Progress Lawyers Network qui les représente.

Selon Le Soir et La Libre Belgique, les parents de Mawda comptaient introduire une plainte avec constitution de partie civile contre Theo Francken et Bart De Wever pour avoir livré des informations confidentielles sur le parcours de la famille Shawri, précisant que les parents et leurs enfants avaient été interceptés en Belgique à plusieurs reprises, notamment dans un camion frigorifique.

« Il s’agissait d’une réponse à une question hypothétique. Mon collègue a indiqué qu’une plainte pouvait être déposée en théorie mais nous ne comptons pas le faire et ne l’envisageons même pas », a expliqué Mieke Van de Broeck à l’agence Belga.

Une marche blanche pour honorer la mémoire de Mawda sera organisée mercredi prochain. Les participants sont invités à 13h00 à se rendre la Porte d’Ulyssse, au 1426, chaussée de Haecht à Haren. Le cortège se rendra en silence vers le cimetière d’Evere où sera inhumée la fillette.