Дегтярев: la coupe du monde de football en Russie sera le championnat de l’hospitalité

MOSCOU, le 28 décembre. /TASS/. Le président du comité de la Douma d’etat de la culture physique, du sport, du tourisme et de la jeunesse Michael Дегтярев estime que la coupe du monde de football 2018 en Russie doit devenir le championnat de l’hospitalité. À propos de cette TASS le service de presse parlementaire.

« Notre objectif est de faire un championnat du monde en Russie le meilleur dans l’histoire du football. Le championnat doit montrer au monde quelle est la Russie est un pays accueillant. On peut dire que nous allons mener le championnat de l’hospitalité », a déclaré Дегтярев, a accepté mercredi de participer à une réunion du conseil de coordination du gouvernement de la fédération de RUSSIE de la préparation de la coupe du monde de football en 2018.

« Le nombre des dépôts de demandes d’achat de billets pour des matches мундиаля démontre l’intérêt de la coupe du monde et auprès de nos fans, et parmi les invités de la Russie. En Russie, on n’attend pas moins de 1,5 million de touristes, c’est seulement ceux qui iront à la coupe du monde », dit – il.

Дегтярев a raconté qu’à l’issue de la coupe du monde sera établi un rapport d’évaluation et à long terme de la projection socio-économique du patrimoine du tournoi. « Cela peut faire une des plus grandes sociétés d’audit. Il est important pour nous de comprendre: quelle trace laissera le championnat dans la société russe, quel élan, il donnera le développement de l’industrie de l’hospitalité, football junior du sport, car il aura une incidence sur les comportements des fans », a déclaré Дегтярев.

Les matches de la coupe du monde se tiendra du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes de la Russie.