« Delhaize Belgique ne va pas très bien », c’est le patron de la maison-mère Ahold-Delhaize qui le dit. Les résultats sont plutôt bon pour l’ensemble du groupe mais pas pour la branche belge.

Il n’y a rien de catastrophique : Delhaize Belgique n’est pas en perte. Les résultats sont stables alors que les autres filiales sont en croissance. Il y a des gros problèmes logistiques, avec un nouveau centre de distribution automatique qui devait être prêt début d’année, mais qui ne l’est pas. Il y a des problèmes informatique aussi: avec comme conséquence des rayons parfois vides dans les magasins.

Les promos « 1+1 gratuit » de ces dernières semaines devaient relancer la machine mais ont plutôt plombé les comptes.

Plan stratégique

Et puis il y a le contexte général autour de Delhaize (Carrefour en sait quelque chose), l’extrême concurrence entre les chaînes de supermarchés et les clients qui vont de plus en plus dans les petites superettes plutôt que les grands magasins.

Conséquence: Delhaize Belgique prépare un plan stratégique d’ici l’été pour redresser la barre. Cela impliquera-t-il des licenciements? Il est beaucoup trop tôt pour le dire. En l’occurrence, la direction parle plutôt de changements au niveau du client, pas de l’entreprise et son personnel.

S’adapter aux nouvelles habitudes des clients, changer l’image de Delhaize qui est perçu comme un magasin cher et plus de synergies avec les magasin Albert Heijn avec lesquels Delhaize a fusionné.