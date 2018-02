« Demandez l’asile… comme ça, on vous renvoie en Italie »: la réaction d’Alexis Deswaef au message de Charles Michel

Sur Twitter, le président de la Ligue des Droits de l’Homme Alexis Deswaef a réagi au « message aux migrants » que le Premier Ministre a fait passer dans une interview au Soir. « Mon message est le suivant comme Premier ministre. À ces migrants, je dis : demandez l’asile ! Rentrez dans le cadre de l’État de droit »

« ‘Mon message aux migrants : demandez l’asile. Comme ça, on vous renvoie tous en Italie.’ Il n’y comprend vraiment rien ou il fait semblant ? » a tweeté Alexis Deswaef, en assortissant son commentaire d’un hashtag #ReglementDublin .

C’est en effet la thèse d’un certain nombre d’observateurs et acteurs de l’accueil des réfugiés: si les migrants du parc Maximilien ne demandent pas l’asile en Belgique (et sont donc expulsables), c’est à cause de cette convention signée par la Belgique, qui règle toute la question des demandes d’asile dans l’Union européenne: selon le règlement de Dublin, tout migrant doit demander l’asile dans le premier pays de l’Union européenne dans lequel il est arrivé. Il y a donc de fortes chances que ce soit en Italie, en Grèce, en Espagne, ou à Malte.

« C’est pour ça que les réfugiés ont peur, ils ne veulent pas être renvoyés en Italie où la situation d’accueil est très compliquée », plaidait d’ailleurs Karine Lalieux dans l’émission « A votre Avis ». « On demande au gouvernement de faire preuve d’un peu de solidarité, et de suspendre Dublin ».

Il n’y comprend vraiment rien ou il fait semblant ? #ReglementDublin https://t.co/axZdRHf96U

