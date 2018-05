Démission du PDG d’Air France: Corbière (LFI) salue la méthode du référendum

Alexis Corbière à l’Assemblée nationale le 16 janvier 2018 –

À la suite de ce référendum le président de l’entreprise, Jean-Marc Janaillac, désavoué par les salariés, a annoncé sa démission.

Le député de La France insoumise Alexis Corbière a salué samedi le référendum organisé à Air France, à la suite duquel le président de l’entreprise Jean-Marc Janaillac, désavoué par les salariés, a annoncé sa démission.

« C’est une bonne méthode, quand on donne la parole aux salariés on s’aperçoit souvent qu’il ne sont pas d’accord avec souvent les propositions qui sont faites par les patrons », a déclaré Alexis Corbière sur franceinfo.

« En l’occurrence des richesses ont été produites à Air France, les salariés veulent qu’elles soient mieux réparties, qu’il y ait des augmentations de salaire et les salariés ont dit non (aux propositions de la direction). Donc on pourrait faire la même chose à la SNCF, par exemple, pourquoi pas, donner la parole aux cheminots ou aux Français, on sera surpris par le fait qu’ils veulent aujourd’hui une meilleure répartition de la richesse produite », a ajouté le député de Seine-Saint-Denis.

Le PDG d’#AirFrance vient d’inventer le référendum révocatoire de patron. Allo, Pepy ? On vote ?

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 4 mai 2018

Dès vendredi soir, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon avait tweeté: « Le PDG d’Air France vient d’inventer le référendum révocatoire de patron. Allo, Pepy ? On vote ? », en référence au patron de la SNCF.