Démocra’kot, là où le zéro déchet à la cote

Sensibiliser les étudiants à l’environnement: c’est le projet qu’a mené cette année le Démocra’kot. Ce kot namurois organise des ateliers zéro déchets. Une initiative qui a reçu le soutien financier de la Région wallonne.

Des déodorants, du film alimentaire ou encore du dentifrice: au Démocra’kot tous ces objets du quotidien sont faits maison. Le tout, grâce à des recettes simples et écologiques. Par exemple, pour fabriquer son éponge naturelle, rien de plus simple: il vous suffit de vous munir de vieilles chaussettes, d’en couper 10 bandes et de les tisser ensemble grâce à un métier à tisser. Le tout forme ensuite un petit carré, lavable et réutilisable, à volonté.

Toutes ces idées, Marie Petit, étudiante responsable du Démocra’Kot, les puise au quotidien. C’est d’ailleurs lors de leur premier atelier qu’une étudiante est venue expliquer à Marie Petit comment fabriquer une éponge. Une méthode qu’elle a ensuite transmise aux autres étudiants. « C’est en parlant avec des gens qui sont un peu dans le mouvement zéro déchet que les idées viennent ».

Si toutes ces idées ont pu voir le jour, c’est grâce à un appel à projet « Ecokot » lancé par le Ministre wallon de l’Environnement et de la Transition Ecologique, Carlo Di Antonio. Au total, 17 Ecokots wallons ont reçu un soutien financier allant de 1000 à 2500 euros. Grâce à ces subsides, Démocra’kot a pu organiser tous ces ateliers gratuitement.

« C’est chouette de proposer ça gratuitement parce que les étudiants n’ont pas énormément de moyens. Ça va leur permettre de découvrir ça et puis libre à eux de poursuivre ou non leur démarche. »

Une démarche de sensibilisation que le kot namurois compte bien continuer l’année prochaine. Ils ont déjà pour projet de financer un compost pour les kots.