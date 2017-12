KALININGRAD, le 26 décembre. /TASS/. Les stades de la « Paix » et de la « Locomotive » de Kaliningrad, qui deviendront des stades d’entraînement terrains de jeux pour les équipes participantes de la coupe du monde de football 2018, mis en service. Cela a été annoncé sur sa page Facebook, le chef adjoint de l’administration municipale, le président du comité de l’architecture et de la construction Arthur Крупин.

« Le 22 décembre, l’agence de l’architecture, градостроению et un horizon de développement de la région de Kaliningrad a délivré une autorisation de mise en service sont les terrains d’entraînement de la coupe du monde de football 2018 – les stades de Paix » (nom actuel – « Pionnier ») et « Locomotive », a – t-il déclaré, notant que toutes les activités liées à la rénovation des stades, leur aménagement « ont eu lieu conformément au calendrier prévu grâce à des actions de cadres des directions territoriales de Wimbledon, Importable, Rospotrebnadzor, des douanes et de погрануправления le FSB de la fédération de RUSSIE sur la région de Kaliningrad ».

Sur l’entraînement des terrains aménagés modernes et un terrain de football avec un enduit naturel, une tribune de 500 places, il est nécessaire concomitante de l’infrastructure.

Plus tôt, le chef de la ville Alexandre Yarochouk a signalé que, après la tenue de la coupe du monde, les deux d’entraînement, des espaces seront utilisés pour la pratique des jeunes sportifs. Dans un des visites d’inspection avec la participation du vice-président du gouvernement de la fédération de RUSSIE, Vitaly Moutko et les chefs de la région d’Anton Алиханова il a été décidé de construire un stade de « la Paix » de l’académie de football de la région de Kaliningrad, a également approuvé l’idée de l’aménagement au stade de « Locomotive » des pistes pour sur sa base de données puissent former les jeunes легкоатлеты.

Kaliningrad prendra quatre matchs de la phase de groupes de la coupe du monde 2018: la Croatie – Nigeria (groupe D, le 16 juin); Serbie – Suisse (groupe E, le 22 juin); Espagne – Maroc (groupe B, le 25 juin); l’Angleterre – Belgique (groupe G, 28 juin).