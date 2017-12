D’épaisseur: le développement de la nouvelle loi sur la culture peut prendre pas moins de six mois

MOSCOU, le 22 décembre. /TASS/. Le conseiller du président de la culture Vladimir Tolstoï considère que l’élaboration de la nouvelle loi sur la culture prendra au moins six mois. Sur ce, il a déclaré vendredi dans une interview TASS.

Jeudi lors de la réunion du Conseil de la culture et des arts, le président de la fédération de RUSSIE Vladimir Poutine a déclaréque les artistes doivent s’impliquer dans le travail sur la nouvelle loi, et pour ce faire, dans le Conseil d’administration vous devez créer un groupe de travail.

« Le président a chargé d’élaborer un nouveau de la loi sur la culture, a déclaré le Côlon. – Je comprends que la tâche de le faire dans un assez court laps de temps. Mais ce n’est pas moins de six mois, quelques mois de travail au-dessus du texte des projets de loi, et plus loin, – la coordination avec les ministères concernés ».

Tolstoï a ajouté que « les principes de la législation sur la culture, 1992 obsolètes et à plusieurs reprises ont subi des changements pour le mieux pour la culture ». En outre, a ajouté le conseiller du président, « au cours de ces années a été prise de très nombreux autres lois qui ne tiennent pas compte de la spécificité des activités culturelles ».

Supposons, dit-il, que sera développé le package de base de la loi. « De le faire, il en faut plus convivial pour les institutions et les organisations qui travaillent dans le domaine de la culture », a souligné le conseiller du président, ajoutant que les experts « à analyser l’ensemble de la législation actuelle ».

« Bien sûr, le travail prendra encore un certain temps, mais les questions les plus aigus besoin de résoudre rapidement », a souligné le Côlon. En particulier, il s’agit d’une modification à la loi sur les marchés publics. Ces propositions, en général, déjà préparés. Le fit le comité de la culture de la Douma d’etat. Et maintenant, les premiers amendements ont une étape préalable ». Il a ajouté que, « peut-être, après, hier, de la conversation, certains postes seront renforcés en faveur de la culture ».