D’épaisseur: le projet de loi sur контрсанкциях de la fédération de RUSSIE peut être examiné en mai

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Le projet de loi sur la riposte au hostiles de l’action des états-UNIS à l’égard de la fédération de RUSSIE peut être examiné par le Parlement en mai. Ce sujet a déclaré vendredi le vice-président de la Douma Pierre du Côlon.

« Plutôt oui », – il a répondu à la question correspondante.

Si cette stratégie a appelé à attendre la décision du Conseil de la Douma d’etat, prévue pour le 16 avril. « Si les membres du Conseil de la Douma d’etat considère que le besoin de plus en plus rapide de l’examen de cette loi, et qu’en conséquence, il sera examiné plus rapidement », a déclaré le Côlon, ajoutant que dans ce cas, le Conseil peut décider de révoquer les députés de vacances afin de recueillir réunion plénière extraordinaire.

« Si le lundi, nous comprenons que nous pouvons procéder à des consultations avec la participation de tous les acteurs de la formulation de l’initiative, et qu’en conséquence, ces consultations auront lieu dans un délai de deux semaines, et nous pouvons considérer cette décision à sa prochaine séance plénière », a conclu le Côlon.

Auparavant, sur le dépôt d’un projet de loi a informé le président de la Douma, Viatcheslav Volodine. Selon lui, l’initiative « est conçu comme une mesure d’appels des états-UNIS, de leurs fonctionnaires, exprimés en hostile et неконструктивных actions, l’introduction de sanctions à l’égard de la fédération de RUSSIE comme dans l’ensemble de ses citoyens et des personnes morales ».

