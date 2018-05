D’épaisseur: sortie US de СВПД dit au sujet de la crise du droit international

Le vice-président de la Douma Pierre Épais

MOSCOU, le 9 mai. /TASS/. La sortie des états-UNIS de l’échange d’un plan global d’action (СВПД) sur le programme nucléaire iranien dit sur la vague de la crise dans le droit international contemporain. Cette opinion a été exprimée mercredi le vice-président de la Douma Pierre Épais.

« Quand quelqu’un refuse de se conformer à ses obligations internationales, il me semble, c’est la prochaine étape de la crise dans le droit international contemporain », dit – il d’un ATTENTAT.

Le député a appelé à cette situation triste, car, dit-il, « quand pas de règles, tout est permis, et ne devrait pas en être. « Sur cette base, le monde normal est impossible », estime le Côlon.

« Nous allons voir comment les événements vont se développer, ne pense pas que nous devons immédiatement répondre, il faut prendre une pause », a conclu politiques.

Le 8 mai, le président AMÉRICAIN Donald Trump a annoncé la sortie de Washington de l’accord sur le programme nucléaire iranien à la transaction, qui a imposé des restrictions sur l’activité de Téhéran dans le domaine nucléaire, en échange de la levée des sanctions de l’ONU et unilatérales, les mesures restrictives imposées auparavant, les états-UNIS et de l’UE. Comme l’a déclaré le chef de l’administration américaine, le tout et le plan d’action global laissait à l’Iran la possibilité de construire une bombe nucléaire dans le contournement des restrictions. Trump a promis non seulement de ramener les anciens, mais aussi d’introduire de nouvelles sanctions si Téhéran décide de réaliser ses « ambitions nucléaires ». Dans le même temps, il s’est prononcé en faveur de la conclusion d’un nouvel accord.