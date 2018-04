Depuis le 28 février syrienne de la ville de Douma ont quitté plus de 42 milliers de personnes

MOSCOU, le 12 avril. /TASS/. Plus de 42 milliers de personnes ont fui depuis le 28 février syrienne de la ville de Douma, situé dans la banlieue de Damas Ghouta Orientale. Cela a été annoncé jeudi le chef du Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, le général-major Yuri Evtouchenko.

« Depuis le 28 février de l’agglomération le conseil municipal a laissé 42 mille 734 de l’homme. Seulement depuis le début de l’opération humanitaire de l’est de l’Huta, avec la participation du Centre de la russie, de la réconciliation des parties en conflit organisé la sortie 166 644 milliers de personnes », – a informé il.

Selon Evtouchenko, en cours d’achèvement, la conclusion reste des extrémistes et des membres de leurs familles de la ville de Douma, à travers le corridor humanitaire dans le quartier de la localité d’El-Вафидин. « Dans le cadre de la sortie de rebelles Джейш al-Islam, ont remis aux représentants du Centre pour la réconciliation des parties en conflit six unités de l’armement, 3 milliers de munitions, cinq grenades et 31 de la station de radio », dit – il.

Les représentants du Centre de la réconciliation a tenu une réunion de travail avec le coprésident du Comité de réconciliation nationale et membre du bureau exécutif de l’administration de la province de Damas sur la question de la réhabilitation des infrastructures récemment libérés de militants des localités Нашабия, Джаубар et Джисрейн Orientale,. Le centre a également eu lieu un événement de charité dans la ville d’Alep, au cours de laquelle les gens ont distribué 1 t de pain frais.

Le travail se poursuit sur la normalisation de la situation humanitaire et dans d’autres régions de la république arabe d’. Les résidents de la localité Маррат dans la province de Deir ezzor livré de l’eau potable. Les militaires russes ont également contribué à des soins médicaux 124 syriens, dont 52 enfants.

Pour le dernier jour 174 de l’homme dans la province de Hama sont retournés dans leurs maisons, dans la province de Homs 200 personnes, dans la province de Deir ez-Zor – 432 de l’homme.