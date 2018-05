Depuis le début de l’année de moscou de la compagnie aérienne condamné à une amende de 2 millions de roubles pour les retards de vol

MOSCOU, 27 mai. /TASS/. De transport les procureurs ont identifié une violation de la part des compagnies aériennes dans 18% des cas de retards. Comme annoncé par le TASS, le représentant de Moscou interrégionale de transport du ministère public (ММТП) Catherine de Korotkoff, à cet égard, la compagnie aérienne condamné à une amende avec le début de l’année à 2 millions de roubles.

« Pour le premier trimestre de 2018 поднадзорными interrégionale des transports ministère public, des compagnies aériennes retardée d’environ 650 vols. La vérification de la légalité et la validité de ces actions identifiées de la violation en cas de retard de 116 vols, que la compagnie aérienne à une amende de plus de 2 millions de roubles », – a Korotkoff, en réponse à la demande d’un ATTENTAT.

En 2017, les compagnies aériennes dans la région de la capitale ont effectué plus de 280 milliers de vols, au cours de laquelle transporté plus de 45 millions de personnes. Environ 5,5 (1,95%) du nombre de ces vols ont été retardés. La vérification de la validité commises par des retards constaté que seule une partie d’entre eux est causée par circonstances objectives, un tiers de tous les retards s’est produite par la faute des transporteurs aériens, et que selon les résultats de l’examen adoptés par le bureau du procureur de la riposte поднадзорные de la compagnie aérienne à une amende de plus de 10 millions de roubles, a dit de Korotkoff.

Elle a également noté qu’au cours de la dernière année, la majorité des vols retardés représenté sur les charters des compagnies non supervisées inter-régional des transports ministère public (comme, par exemple, la compagnie aérienne « VIM Avia »), et que cette information soit envoyée pour examen à d’autres véhicules du parquet, selon la compétence.