Dernière audience pour le juge de paix Luc Lerho à Verviers

C’est une page qui se tourne à la justice de paix de Verviers 2. Le juge Luc Lerho a présidé vendredi sa dernière audience publique. Juge de paix depuis 23 ans, il a été amené à trancher des milliers d’affaires. Il a aussi vécu une véritable évolution de la justice de paix. Une explosion du nombre de dossiers.

» Par rapport au moment où j’ai commencé, actuellement j’ai quatre fois plus de dossiers. 3000 dossiers pour 2017. C’est en moyenne 60-70 dossiers par semaine qu’il faut gérer. Le vendredi en fin de matinée (fin de l’audience publique, NDLR), il faut souffler… « , précise Luc Lerho.

Pour sa dernière audience, il a surtout été question de dettes et de loyers impayés. Comme souvent. » Verviers draine un contentieux locatif assez important, dû au fait que le parc immobilier est assez vétuste. Et puis il y a une explosion de tout ce qui est téléphonie et télédistribution. Les personnes entrent dans une boutique ; on ne leur demande rien du tout ; ils peuvent souscrire n’importe quel abonnement ; on leur donne même parfois un beau GSM ; tout cela sans se tracasser de leur capacité à payer leur abonnement. Alors ils ne paient pas et se retrouvent devant le juge de paix « , regrette-t-il.

La Justice de paix est aussi une justice de proximité. C’est ce qui a notamment séduit le juge Lerho : » La justice de proximité est quand même une des fonctions qui pour moi est la plus intéressante. L’aspect proximité, service public, est ce qui me passionnait. La proximité, c’est que le juge, quand c’est nécessaire, se déplace. Par exemple quand une personne âgée ne sait plus gérer ses biens, c’est le juge qui désigne un administrateur judiciaire. Or la personne âgée dans son home ne sait plus se déplacer, donc c’est le juge de paix qui va la trouver dans sa chambre « , explique-t-il.

Quant à savoir si un dossier en particulier a marqué Luc Lerho : » Il y a le dossier d’expropriation de Houget-Duesberg-Bosson à Ensival. Ça c’était un énorme dossier, qui concernait des millions d’euros. Ça c’est vraiment un dossier dont je me rappellerai « .

Si ce vendredi, le juge Luc Lerho a présidé sa dernière séance publique, ce n’est que fin janvier qu’il quittera le palais de justice de Verviers. A ce moment-là, il ne lui restera plus qu’un acte à poser : » Fermer la lumière et la porte, mais ce sera difficile parce que c’est un métier qui m’a passionné et qui me passionne toujours. Mais après l’heure, ce n’est plus l’heure, comme on dit « , précise-t-il avec un léger tremolo dans la voix.









Le juge Luc Lerho a présidé vendredi sa dernière audience publique – © RTBF

La justice de paix de Verviers 2 fonctionnera dans les mois à venir avec des avocats suppléants. Son successeur ne sera pas nommé avant juin prochain.