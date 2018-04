Des ados échangent des photos dénudées sur la toile: un phénomène lourd de conséquences

Il n’est pas rare de que des photos d’adolescents nus, parfois à caractères sexuel, soient postées sur les réseaux sociaux. Un acte de vengeance, de méchanceté qui peut faire de gros dégâts et, parfois même, pousser au suicide.

Une réputation marquée au fer rouge

Quand des images inappropriées sortent au grand jour, c’est l’effondrement, la honte… et la réputation est marquée au fer rouge pour longtemps. Surtout que c’est souvent la victime qui est stigmatisée, plus que celui qui a partagé les images. Comme pour ces trois copines, qui racontent leur expérience.

« Plus personne ne voulait lui parler, elle n’était pas bien (…) En même temps, c’est un peu de sa faute parce qu’elle a donné la photo. Elle n’était pas obligée ! »

Les réseaux sociaux, une caisse de résonance

Le piège se referme et les réseaux sociaux amplifient le phénomène : la classe, l’école, la région… tout le monde est au courant et il devient difficile de s’en sortir.

Pour les spécialistes qui interviennent dans les écoles, il y a aussi un phénomène de rejet de la victime. « Après, c’est notre réputation qui est en jeu, à rester avec des personnes comme ça, nous répondent nos jeunes interlocutrices. Quand tu restes avec des gens qui ne te respectent pas, d’office les gens ont des préjugés. »

Nettoyer sa réputation sur la Toile, dans la mesure du possible

Alexandre Cassart est avocat spécialisé dans les nouvelles technologies à Charleroi. Il reçoit chaque semaine un nouveau cas. Une réputation en ligne qu’il faut nettoyer. « Retirer une photo ou une vidéo qui est partie dans la nature, c’est extrêmement compliqué. Malheureusement, on ne peut pas aller chercher ces photos sur des sites russes, ou ailleurs en Afrique ou en Asie… Généralement, c’est trop tard ! »

Et c’est encore plus incontrôlable quand les images s’échangent par smartphone. Des images qui peuvent détruire une personne et ressurgir des années plus tard, une fois que la victime pense avoir tourné la page.