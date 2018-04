Des Alsaciens rebaptisent leur commune « le village qui pue »

Un panneau à l’entrée du village de Retzwiller –

Image Google Street View

Incommodés depuis des mois par des odeurs pestilentielles provenant d’une décharge, les habitants d’un village alsacien ont apposé des panneaux « village qui pue » à l’entrée de leur commune, pour signifier leur ras-le-bol et leur sentiment d’impuissance.

Après les nuisances sonores, les nuisances olfactives. À Retzwiller, un petit village de 709 habitants dans le Haut-Rhin, les habitants excédés par la mauvaise odeur permanente ont apposé dimanche des panneaux « village qui pue » accompagnés d’un smiley se pinçant le nez, à l’entrée de leur commune, comme le révèle France Bleu.

Ils entendent ainsi alerter les autorités sur les nuisances olfactives générées par la décharge départementale sur leur commune depuis 1975, alors que depuis deux mois des travaux d’agrandissement de l’aire de stockage font stagner une odeur pestilentielle: « C’est vraiment désagréable. Ils ont masqué les odeurs avec du parfum et c’est presque pire. Dimanche c’était quasiment toute la journée », assure Bernard, un habitant du village cité par France Bleu.

Des travaux qui ont pris du retard

Réuni lundi soir, le conseil municipal a adopté une motion demandant la fin des nuisances et l’interdiction d‘apporter de nouveaux déchets lors des travaux: « À force d’avoir des odeurs en permanence, les gens ont vraiment mécontents et viennent se plaindre en mairie », explique le maire.

Le groupe Suez, qui exploite la décharge, évoque des travaux qui ont pris du retard et assure travailler sur le dossier. Une réunion s’est tenue ce mercredi entre Suez, la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, et les maires des communes de Retzwiller et de Wolfersdorf, une commune voisine qui subit également des nuisances.

Les habitants ne supportent plus les odeurs de la décharge à Retzwiller #68 . Reunion de crise demain en sous-préfecture d’Altkirch pic.twitter.com/MlMWWatUGB

— Patrick Genthon (@68pg) 10 avril 2018