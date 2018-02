Des bouteilles d’eau Chaudfontaine présentes à la Coupe du Monde de football en Russie

Des bouteilles de Chaudfontaine seront présentes à la Coupe du Monde de football en Russie.

Coca-Cola, sponsor officiel de cette événement sportif mondial qui débute à la mi-juin, est propriétaire de l’entreprise d’eau minérale naturelle depuis 2003. Le géant américain compte, donc, emporter de l’eau belge dans ses bagages.

On ne peut malheureusement pas prédire si les Diables vont boire uniquement de la Chaudfontaine

Pas des conteneurs entiers, juste quelques palettes pour abreuver les VIP, la presse et les Diables Rouges. Mais pas sûr du tout que les bouteilles de Chaudfontaine se retrouvent aux bords des terrains, comme c’était le cas lors du championnat d’Europe de football en France il y a 2 ans.

La multinationale américaine est en effet propriétaire d’autres eaux minérales qu’elle compte aussi mettre en vitrine en Russie comme l’explique Laura Brems, porte-parole Coca-Cola pour la Belgique : « On ne peut malheureusement pas prédire si les Diables vont boire uniquement de la Chaudfontaine car il y aura également une autre eau locale qui s’appelle Bonaqua, une autre marque de Coca-Cola. Bien sûr, en tant que belge, on espère qu’ils choisiront la Chaudfontaine qu’ils connaissent et qu’ils boivent aussi en Belgique. Ça nous rendrait très très fier, c’est sûr. »

Renforcer la notoriété belge

C’est donc l’état-major de Coca-Cola aux Etats-Unis qui décidera de la tactique marketing et de la visibilité à lui accorder. Une certitude: son objectif n’est pas d’inonder le marché russe et mondial avec de l’eau de Chaudfontaine. Mais plutôt, de renforcer sa notoriété en Belgique et dans les pays limitrophes. Il ne faut donc pas s’attendre à des répercussions en termes d’emplois.

C’est même plutôt l’inverse actuellement. Dans le cadre d’un plan de restructuration au niveau national, Coca-Cola compte en effet supprimer 11 postes d’employés à Chaudfontaine, une entreprise où travaillent actuellement quelques 200 personnes.





Coca-Cola Company – © NICOLAS LAMBERT – BELGA