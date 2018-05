Des chercheurs suédois ont sont préoccupés par la mer Baltique

© Ruslan Шамуков/TASS

TASS, le 22 mai. La mer baltique est confronté à de nombreux problèmes graves qui se posent, en particulier, en raison de l’excès de l’admission dans l’eau de substances organiques et minérales, de l’acidification et de la pénurie d’oxygène dans les couches inférieures. La déclaration correspondante a fait dans une interview à la chaîne de télévision SVT expert de l’écologie et de l’environnement Линчепингского de l’université de Carine Тондерски.

À la lumière de la situation, les scientifiques Линчепингского de l’université effectué en collaboration avec des collègues de l’Allemagne, du Danemark, de la Pologne, de la Finlande et de l’Estonie étude visant à élaborer un plan d’urgence pour la protection de l’écologie de la mer Baltique.

« Autour de la mer Baltique vit beaucoup de gens, intensive et l’utilisation des terres en combinaison avec une production industrielle a sur elle un impact majeur. Des changements ont eu lieu très rapidement », – a déclaré dans une interview à la chaîne de télévision SVT expert de l’écologie et de l’environnement Линчепингского de l’université de Carine Тондерски.

Selon Тондерски, au cours des 30 dernières années, la température de l’eau de la mer Baltique, en moyenne, augmenté de 1,5 degrés, tandis que tous les autres mers, cet indicateur s’élève à 0,5 degrés. L’un des plus importants, à son avis, les facteurs de bien-être de la mer Baltique est l’échec de l’énergie fossile. D’autres facteurs importants qui peuvent contribuer à changer les choses pour le mieux, la bonne approche dans le choix des produits et le succès de la solution du problème de la surpêche.

« Depuis les années 90, les pays baltes ont réussi à réduire sensiblement la charge sur la mer. Mais continuer d’avancer dans cette direction, il sera plus difficile, notamment à cause du changement de température », – résume l’expert.