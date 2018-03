Des chutes de neige est devenu la cause de la masse à Moscou et la Banlieue de moscou

MOSCOU, le 4 mars. /TASS/. Les fortes chutes de neige dans le centre de la Russie est devenue la cause de nombreux accidents de la circulation, y compris les mortels dans la région de la capitale. De gestion des urgences dans les régions du district fédéral Central de agissent en état d’alerte, les chauffeurs demandent possible de rester à la maison et ne pas partir sur la route.

La collision de bus et снегоуборочного « Kamaz », qui a eu lieu sur la route nationale M-2 « Crimée », a coûté la vie d’un homme, et trois autres ont été blessés. « Environ 13:45 dans le quartier de 78 ème km d’autoroute « Crimée », à côté de la zone de collision de bus et снегоуборочного de la voiture « Kamaz », – a dit TASS le service de presse de moscou, glaucus de la fédération de RUSSIE.

Comme l’a dit la source TASS dans un service d’urgence, dans le bus étaient de 20 personnes, y compris les deux conducteurs, ils sont tous les citoyens de l’Ukraine. Les victimes sont dirigées dans la ville de l’hôpital de Serpukhov. Les autres passagers sont transportés à destination de l’autobus, envoyés pour eux de Moscou.

Le jour de ferblantier

« Environ 09:20 gmt dans le quartier de la maison 11 Можайском l’autoroute rencontré huit voitures. Personne n’a été blessé », a déclaré un employé du service de presse de la région métropolitaine de la gestion de la circulation. C’est un ACCIDENT de la circulation à l’heure pratiquement paralysé la circulation sur ce tronçon de l’autoroute.

Encore une plus grande échelle d’un ACCIDENT, et plus précisément plusieurs en un seul endroit, est passé à environ 18:00 gmt, sur le péage de la M-4 « Don » dans le quartier de l’intersection avec le petit anneau. Là, dans cinq ou six endroits presque simultanément confronté immédiatement 17 machines. Ici aussi sans ses blessures, a subi des voitures.

Selon la version de la source de TASS dans les services, la cause de presque tous les accidents est devenu la neige.

Moscou, le ministère des transports à cet égard, a appelé les automobilistes à utiliser les transports en commun à cause des mauvaises conditions météorologiques.

« Nous demandons par la possibilité de déplacements en transport individuel et de profiter de la », – dit dans le message. Dans le département a également souligné qu’en cas de nécessité d’utilisation de la voiture des conducteurs il faut être prudent sur les routes et de respecter les règles de stationnement, afin de ne pas perturber un chasse-neige de la technique.

Restons pour la nuit

Le mauvais temps est également devenu la raison de tube de la frontière avec l’Ukraine dans la région de Briansk. Sur le point douanier « Троебортное » autour de midi, avait accumulé environ 250 большегрузов, qui ne manquent pas, jusqu’à ce que l’ukrainien partie de la piste nettoient la neige.

« Environ 250 camions fourgs restent à proximité du point de passage « Троебортное », l’augmentation de la file d’attente n’est pas prévu, car nous avons eu le temps d’aviser les conducteurs, les transporteurs ont changé la logistique. De la part de l’Ukraine à nous de la machine sont allés, et de la part de la fédération de RUSSIE – non, l’Ukraine n’a pas ouvert le point de passage, ils continuent de nettoyer la neige sur la piste. De bryansk douanes entièrement prêt à l’emploi, dès que l’Ukraine va ouvrir le point de passage, nous commençons le passage des machines, rapporte TASS le service de presse de Briansk de la coutume.

Renforcé la volonté de

En raison de la neige dans le centre de la Russie de l’unité de MES dans les régions ont été traduits en avance dans le mode d’alerte.

« Afin de minimiser les risques associés avec des phénomènes météorologiques, ЦРЦ EMERCOM de Russie exécuté les services de prévention. La force de la disponibilité permanente des principales directions de la FEMA sur les sujets de la fédération de RUSSIE dans le district fédéral central fonctionnent en mode d’alerte, déployé des états-majors de contrôle de l’atmosphère météorologique », – a dit le dimanche TASS le service de presse de la Centrale de centre régional du ministère.

En outre, la FEMA a informé la population par SMS: envoi de cette ambiance. En cours de patrouiller les zones dangereuses par les routes. Sur les routes déployées six points mobiles de chauffage, une surveillance de la circulation à travers la caméra de surveillance.