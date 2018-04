Des conférences sur la coupe du monde 2018 sera d’aller dans le parc des expositions de Brest

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Les autorités de Moscou ont décidé d’inclure un cours sur la coupe du monde 2018 dans le programme du parc des expositions de la Maison sur Brest à l’issue d’un vote sur le portail « citoyen Actif ». À ce sujet lundi le service de presse du département d’urbanisme de la politique de la capitale.

À l’issue d’un vote qui a eu lieu au projet « citoyen Actif », prévue pour l’exposition portrait d’un métro, d’organiser des cours consacrés à la coupe du monde 2018, et de mettre à niveau unique de la carte interactive de la ville de Moscou. Seulement participé au vote de presque 200 milliers de citoyens », – sont, dans le message, les mots de la directrice du département d’urbanisme de la politique de la ville de Moscou Sergueï Левкина.

La plupart des participants de vote (30%) ont estimé que le thème de la prochaine portrait d’exposition doit toucher la pègre de la ville. 26% des répondants préfèrent trouve sur l’exposition « Moscou accueille la coupe du monde », comment utiliser les objets construits après la coupe.

« La maison sur Brest » c’est le palais des congrès de ГБУ « Мосстройинформ », une aire de démonstration de plans d’urbanisme pour le développement et les résultats du développement Stroykompleksa de Moscou. La tâche principale du centre – la tenue des congrès et des expositions dans le domaine de l’urbanisme, de l’architecture et du design.