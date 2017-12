Des convois de l’ONU pour le quatrième trimestre pris dans la zone de деэскалации en Syrie, plus de 7 tonnes d’aide

ХМЕЙМИМ /Syrie/ 30 décembre. /TASS/. Des convois humanitaires de l’ONU au quatrième trimestre de l’année pris dans la zone de деэскалации en Syrie, plus de 7 millions de tonnes d’aide – près d’un tiers de plus qu’au troisième trimestre. Cela a été annoncé le 30 décembre, le Centre de russie pour la réconciliation des parties en conflit en République Arabe Syrienne.

« La création de la tripartite humanitaire-groupe cible – Russie, de l’ONU – la Syrie a un effet positif sur le nombre d’menées par les convois humanitaires de l’ONU dans les régions éloignées et le renforcement de l’aide humanitaire de ses citoyens. Par rapport au troisième trimestre de 2017, le nombre de convois humanitaires de l’ONU, menées dans la zone деэскалации, au quatrième trimestre a augmenté de 50 pour cent, et le nombre apporté humanitaire de la cargaison de 31%, s’élevant à plus de 7 millions de tonnes », – dit dans le message.

« Depuis le début de l’année 2017 Centre de réconciliation nationale est assurée toute sécurité et sans entrave la réalisation de plus de 140 les convois de l’ONU, avec un poids humanitaire de l’expédition de 18 millions de tonnes », – a noté dans le Centre.