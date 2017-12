Des décorations de Noël nivelloises exportées dans le monde entier

C’est la tradition à Noël : de nombreux commerces, entreprises et particuliers installent des décorations lumineuses et autres objets scintillants. C’est le cas aussi des grands centres commerciaux.

À Nivelles, une entreprise s’est spécialisée dans la conception, l’assemblage et l’installation de véritables créations artistiques de Noël. Des œuvres originales et insolites. La société Global Concept, un des leaders mondiaux du secteur, conçoit, livre et installe ses décorations dans des shoppings, aux 4 coins du monde.

Pour Marjorie De Meirsman, responsable marketing d’un grand centre commercial bruxellois, « l’originalité des décorations, la possibilité de faire du sur-mesure et le concept clé sur porte constituent ensemble un atout majeur pour augmenter l’attractivité des clients en période de fêtes ».

Les décorations lumineuses sont conçues à Nivelles par des designers. Elles sont fabriquées à l’étranger, puis reviennent en Brabant wallon. La PME nivelloise se charge ensuite de la logistique, et enfin, de l’installation des oeuvres originales in situ, qu’elles soient louées ou vendues.

Selon Frédéric Labedzki, responsable commercial, les créations nivelloises connaissent un succès croissant depuis 21 ans… un véritable conte de Noël pour cette PME wallonne et ses 50 travailleurs.