Des élèves de Schaerbeek obligés de passer la nuit dans un gymnase à Ferrières

Des enseignants et élèves de troisième maternelle d’une école de Schaerbeek ont dû passer la nuit dans le gymnase d’une école de Ferrières (province de Liège), après la panne subie par leur autocar vendredi soir. Ils ont pu reprendre la route vers Bruxelles samedi matin, a indiqué le bourgmestre de Ferrières Frédéric Léonard, confirmant une information de l’Avenir.

Partis en voyage au Domaine de Palogne depuis mardi dernier, trois professeurs, six stagiaires et 66 enfants de troisième maternelle s’apprêtaient à regagner Bruxelles quand leur car est tombé en panne. Le chauffeur a été obligé de s’arrêter sur la place de Chablis à Ferrières, située juste en face d’un établissement scolaire et de la maison communale.

« L’une des gardiennes de l’école a remarqué la présence du véhicule, tout comme le directeur général de la commune qui m’a contacté pour me prévenir », explique Frédéric Léonard. « Les enseignants ont demandé à leur direction qu’on leur fasse parvenir deux autres bus. »

Retour impossible

Les véhicules sont arrivés, mais, en raison des conditions climatiques, il leur a été impossible de reprendre la route vers Schaerbeek. Les autorités communales ont donc proposé aux professeurs de passer la nuit à l’école.

« J’ai eu beaucoup de peine en voyant les élèves pleurer. Ils souhaitaient vraiment rentrer chez eux, mais le temps ne le permettait pas. Le gymnase a donc été aménagé au mieux, avec des tapis de gym et des poufs. Les responsables du Domaine de Palogne, avisés de la situation, sont venus apporter des couvertures. Ils ont également préparé le dîner et le petit-déjeuner », a expliqué le bourgmestre, qui a tenu à souligner que la nuit s’était bien passée.

Les enseignants et élèves ont pu reprendre la route vers 9h30 et rejoindre Schaerbeek sans difficulté.

Belga