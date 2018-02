Des élus franciliens vont dormir dehors, en soutien aux sans-abri

Des élus vont passer la nuit dehors à Paris mercredi. –

Stéphane de Sakutin – AFP

En pleine vague de froid, des élus franciliens ont décidé de se plonger dans le quotidien des sans-abri. D’après Le Parisien, ils seront une cinquantaine toutes couleurs politiques confondues à passer la nuit dehors à Paris mercredi soir. Les élus se donnent rendez-vous à la gare d’Austerlitz à 21 heures mercredi. A l’origine de cette initiative, Mama Sy, adjointe à la mairie d’Etampes dans l’Essonne.

« Ce n’est plus supportable de savoir que des personnes vivent et dorment dehors. Nous voulons que cela cesse. Pour cela nous demandons la réquisition des locaux vides. Il ne s’agit pas de dire c’est la faute d’un tel ou d’un tel, c’est un échec collectif et il faut qu’on se mobilise ensemble pour mettre fin à une situation inhumaine », explique-t-elle dans Le Parisien.

Alors que des températures glaciales sont attendues dans les prochains jours, le plan Grand froid a été réactivé la semaine dernière en Ile-de-France. Près de 2.700 places d’hébergement supplémentaires ont aussi été ouvertes ce week-end, portant à 6.658 places le total des places disponibles dans toute l’Ile-de-France.