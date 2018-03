Des enfants de Lobbes et Merbes-le-Château se sont mobilisés pour le resto du cœur carolo

Les conseils communaux des enfants de Lobbes et Merbes-le-Chateau se sont donnés rendez-vous au resto du coeur de Charleroi. Ils sont venus les mains pleines de nourriture grâce aux dons qu’ils ont récoltés dans leurs différentes écoles. Ce fut aussi l’occasion pour eux de comprendre comment fonctionne le resto du coeur.

Les portes des camionnettes s’ouvrent et les enfants emportent les caisses en carton. Ces enfants ont fait le tour des classes, collé des affiches, récolté les dons : soupe, sucre, farine, carottes, conserves, pâtes et légumes par exemple.

Anabelle Mascaux réceptionne les dons. C’est elle qui organise les stocks et les repas. Et, quand elle voit arriver des dons, c’est souvent le soulagement : « Franchement grâce à des récoltes d’enfants comme celles-ci, aussi bien par des centres laïcs, des paroisses, des fournisseurs et des partivuliers, on a régulièrement des dons. Et ça nous fait plaisir parce qui si on n’avait pas les dons, on ne saurait pas fonctionner. »

Après la livraison, les enfants visitent les lieux. Et le stock, surtout, est impressionnant. Mais attention pour 220 repas servis chaque jour, les réserves partent rapidement.

Il y a là pour un mois de stock avec, aussi, une variété qu’il faut gérer pour ne pas se retrouver qu’avec du riz ou des boites de tomates. Un véritable casse-tête.

Sans les dons, le resto du coeur ne tiendrait pas. Une solidarité qu’il faut continuer à construire chez les plus jeunes.

Le resto du coeur de Charleroi distribue des repas chauds toute l’année entre 11h30 et 13h30.