Des étudiants de l’UMons apprennent à réagir face à un séisme

42 étudiants en architecture de l’Université de Mons ont participé à une simulation de gestion d’urgence d’un séisme. La situation: une secousse de magnitude 6,8 dont l’épicentre est à Ghlin. Ils ont eu une semaine intensive de travail pour faire face à un tremblement de terre qui a détruit le centre-ville de Mons. Et cela commence par une alerte sur WhatsApp. Pierre Cornut est professeur d’architecture et anime l’exercice : « Ils doivent s’organiser en groupe pour gérer les blessés et les morts, établir des camps d’urgence, les aménager et les approvisionner à court et moyen termes. Les étudiants doivent sans cesse s’adapter à ce que nous créons. On avait un canevas de départ mais, au fur et à mesure, on s’en détache pour profiter d’opportunités qui bonifient l’expérience. »





Plusieurs professeurs ont joué des rôles d’intervenants extérieurs, comme un bourgmestre ou un gouverneur, le temps d’une semaine. – © Benjamin Houx

Des professeurs haïtiens ont également fait le déplacement pour co-animer la semaine. Jean-Marie Théodat est professeur de géographie à l’Université d’État d’Haïti : « En collaboration avec les universités de Liège et de Mons, nous souhaitons créer un master en urbanisme en territoire à risque. La cadre de cet atelier permet de mêler l’expérience belge de la gestion des plans d’urgence avec l’expérience haïtienne du séisme de 2010. »

Pour Thomas Dupont, étudiant en master 2, c’est une expérience si réelle qu’elle est très enrichissante: « On doit prendre des décisions extrêmement rapidement et improviser en fonction de chaque alerte. On sort de la théorie pour appliquer ce qu’on a appris. Comme ce n’est pas matériel, on est plus dans la réflexion approfondie. »

A l’issue de cette semaine intensive, les groupes ont présenté leurs idées et en ont débriefé avec leurs professeurs.