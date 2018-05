Des étudiants occupent l’ULB pour défendre une université démocratique

A l’initiative de l’USE (Union syndicale étudiante), une quinzaine d’étudiants occupent, depuis 19H15 ce mardi, le grand hall de la bibliothèque de l’ULB (Université libre de Bruxelles), située dans le bâtiment A du campus du Solbosch. Ils dénoncent de manière générale les attaques de ces dernières années aux fondements démocratiques de l’université, à l’occasion des commémorations de Mai 68 organisées par les autorités universitaires.

Les étudiants ont bloqué la porte principale avec des chaînes. Ils ont décidé de dormir sur place, tout du moins la nuit de mardi à mercredi. L’accès à la bibliothèque ne sera pas perturbé mercredi.

Les étudiants dénoncent notamment la réforme de la gouvernance de 2013 qui attaque la démocratie universitaire, le développement d’une gestion néo-libérale, la hausse du minerval pour les étudiants étrangers hors Union Européenne en 2017, la course permanente au ranking, une sélectivité accrue, la précarisation croissante des étudiants ou encore le sous-financement des universités. Ils défendent que ces commémorations de Mai 68 marquent l’opportunité de réinsuffler l’esprit de lutte répandu à l’époque. Ils se disent également solidaires des étudiants français qui se mobilisent contre la mise en place de la sélection d’entrée aux études universitaires.

Des assemblées générales seront organisées en soirée et sur le temps de midi mercredi afin de définir des revendications plus précises et applicables sur le court terme. Aucun contact n’a encore été établi avec les autorités de l’université.