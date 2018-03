Des expositions sur l’histoire de Mourmansk montreront au musée de l’Arctique et de l’Antarctique à saint-Pétersbourg

SAINT-PÉTERSBOURG, le 2 mars. /TASS/. Les tableaux, les objets personnels des célèbres explorateurs, des photos historiques et autres preuves de l’histoire de Mourmansk présentera à l’exposition dans le musée d’etat Russe de l’Arctique et de l’Antarctique de saint-Pétersbourg. Sur ce les journalistes à une conférence de presse à saint-pétersbourg le centre de presse TASS a rapporté vendredi le directeur de l’institution Maria Дукальская.

« L’exposition permet de voir des choses, des photos, une courte histoire sur les étapes de formation de la ville moderne de l’état, sur le fait que cette ville est gentil – sur рыболовах, sur les gens de la science, sur les marins, et, en outre, dans cette exposition, vous pouvez voir de nombreuses peintures et œuvres graphiques », – a dit le Дукальская.

Une grande partie des oeuvres dans le cadre de l’exposition du fonds du musée de saint-pétersbourg sera montré au public pour la première fois, a souligné le directeur de l’institution. L’exposition principale de l’exposition, les organisateurs ont nommé une copie de 12 mètres de panneaux avec des espèces de Mourmansk des années 1930, stocké dans les fonds du musée régional de Mourmansk. « Sa particularité réside dans le fait que l’on peut voir, ce qu’était la ville avant la guerre », – a souligné le chef de mourmansk du musée.

Parmi les autres objets remarquables de la peinture à l’exposition des œuvres de l’artiste Michel de l’Assomption, qui a participé à la refondation du musée de l’Arctique et de l’Antarctique dans les années d’après-guerre. Dans la période de la Grande guerre Patriotique, il a combattu à Mourmansk et beaucoup de ses peintures a écrit, c’est le temps, et par la suite – de la mémoire.

Toutefois, dans le musée montrent les photographies historiques et des documents, des drapeaux, des objets personnels de célèbres explorateurs, dont le premier capitaine d’un brise-glace atomique « Lénine » de Paul Ponomarev, ainsi que le costume de Yuri Кучиева – le capitaine d’un brise-glace atomique « l’Arctique », qui est une première mondiale à la surface de la navigation a atteint le pôle Nord pendant la campagne de 1977.

L’exposition « Paris – porte de l’Arctique », qui sera ouverte à partir d’aujourd’hui pendant trois mois, consacrée à la célébration du 80e anniversaire de l’enseignement de la région de Mourmansk.