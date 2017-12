Des fêtes sans alcool: une entreprise liégeoise croit en sa bonne étoile

Un Champagne, un Bourgogne ou un blanc d’Alsace… que des grands classiques pour une table festive! Mais que servir à ceux qui ne boivent pas d’alcool? Une entreprise liégeoise, Univers Drink, propose depuis près de dix ans une gamme de boissons sans alcool.

Branle-bas de combat à l’entrepôt verviétois d’Univers Drink. Il faut boucler les cartons, charger les palettes, organiser les livraisons vers les supermarchés. C’est la toute dernière ligne droite avant les fêtes et ça se sent. « Ici on a tout ce qui est pétillant ». Arnaud Jacquemin, l’administrateur de la société nous fait visiter les lieux au pas de charge. « Quand on va un peu plus loin on a tout ce qui est vin: merlot, chardonnay et rosé « .









Arnaud Jacquemin, une bouteille de mojito sans alcool à la main – © Tous droits réservés

Un projet incongru il y a encore huit ans

Arnaud Jacquemin et son associé se sont lancés dans la production de boissons 100% sans alcool il y a 8 ans. A l’époque, le projet paraissait plutôt incongru. « Les gens ne savaient même pas que ça existait, les vins sans alcool », confirme l’administrateur. Mais il en est persuadé: les choses changent. « Les mentalités évoluent. Aujourd’hui, ceux qui n’ont pas encore goûté aux vins sans alcool se disent qu’ils essayeraient bien, pour des raisons de santé ou de sécurité routière. »

De quoi voir avec optimisme l’évolution de son entreprise qui écoule à présent près d’un million de bouteilles par an. Deux des vins d’univers Drink viennent d’ailleurs d’être nommés « produit de l’année », par un panel de consommateurs français.

Reste à séduire les plus jeunes

Au fil des années, Univers drink diversifie sa production. Il y a d’abord eu les vins, « désalcoolisés à basse température sous vide . Puis, beaucoup plus récemment, les cocktails, comme les célèbres spritz et mojitos.

La clientèle habituelle? « Plutôt mûre, voire âgée et féminine ». Nouveaux défis de l’entreprise liégeoise : attirer un public plus jeune et conquérir le secteur de l’HORECA.