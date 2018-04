Des films de Godard, Farhadi et Серебренникова de concourir pour le premier prix du festival de Cannes

© REUTERS/Vincent Kessler

PARIS, le 12 avril. /TASS/. De 87 ans, le cinéaste Jean-Luc Godard sera de retour en mai au festival du film international français Cannet avec la nouvelle image du « Livre d’images » (Le Livre d’image). Godard a déjà six fois participé avec ses rubans au festival de Cannes.

Comme l’a déclaré le directeur général Thierry Frémaux, les organisateurs, просмотревшие au total, 1906 longs rubans, sélectionné pour la compétition principale de 18 rigidité. En théorie, cela signifie que dans les jours restants de la liste des concours des bandes peut être réapprovisionné l’un des deux tableaux. Le jury du concours dirige l’actrice australienne Cate Blanchett.

Le différend pour la Palme d’or

Ouvrira la 71e festival de Cannes, le film du réalisateur iranien Asghar Farhadi, « Tout le monde sait » (Todos lo saben) avec Penelope Cruz et Javier Бардемом dans les rôles principaux. Ruban double titulaires d’un Oscar, et viennent dans un programme compétitif. Un autre le réalisateur iranien Jafar Panahi, invité par l’image du « Trois personnes » (Three faces).

L’action du drame avec des éléments de thriller, réalisée en espagnol, se déroule en France, en Espagne et en Italie. Cruz et Bardem jouent les conjoints vivant avec des enfants à Buenos Aires. Le voyage de la famille à Madrid se retourne pour eux, les événements tragiques. Farhadi pour la première fois participe à Cannes programme a plusieurs festivals awards.

Bien le signe du public et le réalisateur russe Kirill Serebrennikov. En 2016, il a reçu le Cannet indépendante française academy awards du nom de François chalais pour son image de « l’Élève ». Maintenant, il est invité avec le film « l’Été » sur la vie de Victor Tsoi et de léningrad de rock underground des années 1980.

« Ce film raconte l’histoire du rock, et fait une plongée dans l’ère Brejnev, colorée transmettant cette vie à l’écran. Nous sommes très heureux de présenter ce film », a déclaré Frémaux.

L’histoire russe du rock

L’intrigue du film « l’Été » est basé sur les faits peu connus de la biographie de France. Il se déroule en été, de 1981 à Leningrad, où sous l’influence de Led Zeppelin, David Bowie et d’autres occidentaux, les stars du rock naît du rock russe. L’intrigue principale de la collision d’un film – une histoire de rencontres et de relations de 19 ans, France, 26 ans, t shirt Naumenko et de sa femme Natalia, ainsi que la formation de léningrad rock-club et l’enregistrement du premier album du leader du groupe « Cinéma ».

Lui-même sicles d’argent est maintenant en résidence surveillée en Russie sur des accusations de détournement de fonds publics. En annonçant l’activation de la nouvelle image de la réalisatrice en compétition, le directeur du festival de Cannes, a déclaré que le comité d’organisation vous invite à son « en personne pour présenter son film » les téléspectateurs en France.

Auparavant, le 12 avril conséquence ходатайствовало sur le renouvellement de la Серебренникову agissant des mesures de contrainte jusqu’au 19 juillet. Le festival de cannes se tiendra cette année du 8 au 19 mai.

Les adversaires et rivaux

Ses peintures au Cannet montrent également français connus metteurs en scène de Stéphane Brizé – « À la guerre » (En guerre), Christophe Honoré – « Aimer, d’aimer, de s’échapper rapidement » (Plaire, aimer et courir vite). Le cinéma de l’Italie est de Matteo Garrone – « amoureux des chiens » (Dogman), de la Pologne – Paul Павликовский – la « guerre Froide » (Zimna wojna). Artisan américain Spike Lee arrive sur la côte d’Azur pour son film « Noir клановец » (BlacКkKlansman). Son compatriote David Robert Mitchell va thriller « Sous le Silver lake » (Under the Silver Lake) avec Эрдрю Гарфилдом dans le rôle principal. Réalisateur égyptien A. B. Shawki participe à un concours avec la peinture « Йомеддин » (Yomeddine).

La conférence de presse a été interrogé au sujet de l’insuffisance, selon le journaliste, la représentation des femmes dans le programme principal. Frémaux est rapporté que, à Cannes, avec de nouvelles œuvres d’invités tels talentueux représentants de l’atelier, comme la française Eva Юссон (« les Filles sous le soleil), ливанка Nadine Лабаки « Capharnaüm » (Capharnam) et l’italienne Alice Rohrwacher (« Happy Lazzaro »). De présider le jury est confiée à la célèbre actrice australienne Cate Blanchett.

Le cinéma d’Asie sera présenté à la famille des rubans, du nombre d’œuvres de metteur en scène chinois Jia Чжанкэ « Cendre – le blanc pur » (Ash is the purest white) et les japonais Рюсукэ Хамагути (Asako I & II) et Хирокадзу Корээда « Les voleurs » (voleurs à l’étalage). Coréen réalisateur Lee Chang-dong présentera son nouveau film, « Flamboyant » (Bun-Ning).

Star wars – hors compétition

En dehors de la compétition aura lieu la première projection du film « Han Solo: Star wars. De L’Histoire » (Solo: A Star Wars Story). Cette deuxième spin-off de la série « Star wars ». En 2016, la location est sorti la première branche – le film « le Paria. Star wars. L’Histoire » (Rogue One: A Star Wars Story).

Originale de la trilogie « Star wars », réalisé par George Lucas s’est achevée en 1983. Seulement à la fin des années 1990, il s’est aventuré sur le redémarrage de la franchise, en décochant trois films sur les événements antérieurs à l’action des trois premiers épisodes.

Le festival va vivre

En répondant aux questions de la survenance d’un traditionnel cinéma nouvelles technologies, Frémaux a souligné que dans ces rapidement l’évolution des conditions de festival de Cannes, qui résiste à la concurrence et reste d’actualité, pas de fatigue et de s’améliorer. « Nous venons de voir des films, et de ne pas voir », dit-il.

Comme l’a déclaré le directeur, à partir de cette année, les organisateurs du festival de Cannes délivrer des laissez-passer spéciaux aux jeunes amateurs de cinéma. Dans les trois derniers jours du festival, ils pourront libre de passer ses ordres de mission dans une des salles du célèbre Palais des festivals sur la Croisette, pour participer à la créativité des maîtres du cinéma mondial. Pour ce faire, tous les intéressés âgés de 18 à 25 ans ont besoin d’envoyer une lettre de motivation expliquant le cinéma en participant à l’amour.

« Nous avons ouvert la réception des demandes d’hier, un jour ont déjà reçu plus de 600 lettres, un tel intérêt de la jeunesse ne peut pas se réjouir », dit – il.

Cette année, a rappelé Frémaux, le festival de Cannes entrera dans la huitième décennie de son histoire, et à l’avenir de ses organisateurs, le regarder avec optimisme. « Le film se sent bien, le film a survécu, malgré changé le monde, il reste inimitable conteur, qui dit aux téléspectateurs les choses », a assuré le directeur de l’inspection.