Des films de Russie au festival du film de Tromsø deviendra seulement plus

TROMSØ, le 21 janvier. /Corr. TASS Yuri Михайленко/. Les films des cinéastes de la Russie continuent de profiter du succès auprès du public au festival international du film de Tromsø, et le nombre de russes bandes dans le programme de la revue ne fera que croître. À propos de ce dimanche, dit à un journaliste de TASS la fin de l’année, le directeur du festival Mars Otte.

« À 11 heures le dimanche sur le spectacle russe documentaire « la Route de l’Arctique » alignés sur la rue, et cela en dit beaucoup. Dans Tromsø, bien sûr, il y a beaucoup de russes, mais aussi beaucoup de ceux qui sont intéressés par le cinéma russe et de la russie, de la vie, ce à quoi je suis très heureuse et j’espère que des films de Russie au festival deviendra seulement plus, – dit Otte. – Je ne peut pas voir autant de tableaux russes, combien je veux, mais cette année pour moi une véritable découverte de l’acier du cinéma « de la Tête. Deux oreilles » Vitaly Суслина et le travail yakoute professeur Dimitri Durand « le Feu dans le vent ». De renommée mondiale de cinéastes russes beaucoup, mais il me fait particulièrement plaisir de découvrir de nouveaux, pas encore très connus les noms avec le public, et le choix ici est très large ».

La ville est allé au cinéma

Le festival international de Tromsø, qui, cette année, il a été montré plus de 140 peintures, est considérée comme la plus septentrionale au monde et est le plus grand киносмотром en Norvège. Selon Otte, les spectateurs viennent situé au nord de la 69e parallèle de la ville, non seulement à partir d’autres parties de la Norvège, mais aussi des pays voisins. Il y a ceux qui prennent une semaine de vacances spécialement pour assister à un festival, et de nombreuses personnes ont l’habitude d’assister à plusieurs films d’affilée, depuis le matin et se terminant déjà la fin de la soirée. Cette année, les organisateurs du festival ont vendu 65 milliers de billets (sur 10 mille spectateurs), et ce malgré le fait que la population de l’ensemble de l’agglomération urbaine de Tromsø, d’un peu plus de 65 mille personnes.

« Je ne sais pas si on peut appeler festival de culte, mais nous connaissent, bien sûr, ici, il y a une certaine ambiance, un public qui grandit et se développe, dit – TASS, l’un des organisateurs de la revue Igor de l’Agroforesterie. – Le cinéma russe ici traditionnellement populaire depuis l’effondrement du rideau de fer, et ici est littéralement envahi le cinéma russe et de la culture, festival, passant déjà à la 28e fois, alors seulement a été créé. Sur le cinéma russe vont – regarder et film en 3D Fiodor Bondartchouk à propos des étrangers en Tchertanovo, et le plus sérieux de la bande, et le travail мурманских de journalistes dans son sillage. Regarder avec intérêt, car l’intéressé dans son « est voisin » et de sa culture ».

Tournées russes

Il y a cinq ans du festival de Tromsø est apparu partie russe, et en 2018, les russes ont de nouveau la possibilité de voir le modèle de son programme. À Saint – Pétersbourg, ainsi que les villes de Mourmansk et d’Arkhangelsk domaines de montrer la bande, entrant dans внеконкурсную festival le programme « les Films du Nord ». Selon Otte, le nombre de téléspectateurs à ces spectacles croît d’année en année. Les habitants des villes russes, y compris des moscovites, sera l’occasion de rencontrer un unique festival de projet est le fruit de l’expérimentation russes, norvégiens, suédois et finlandais de musiciens, de vivre озвучивающих muets, les films soviétiques du début du XXE siècle.

« Cette année, nous avons choisi assez connu significative l’image du cinéma soviétique – un film d’Oleg Frölich, qui est appelé « la Prostituée » (1926). Nous avons essayé à travers la musique de raconter cette actrice de l’histoire et a recueilli l’équipe féminine de musiciens, de différentes directions, – a dit l’Agroforesterie. – Pour la semaine à Tromsø eu le temps de jouer musiciens, représentant les différentes directions. Anna Спиридонова d’Arkhangelsk, les gars-électroniciens du nord de la Norvège, Evelina Petrov – connu аккордеонистка travaillant dans le genre de l’improvisation, de l’avant-garde, en passant par le folk ».