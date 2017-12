Des internautes organisent des chasses aux trésors improvisées dans les gares de Londres

Photo d’illustration –

CARL COURT / AFP

Des voyageurs londoniens postent des cartes aux trésors sur le forum Reddit menant à des billets de trains gratuits.

C’est sur Reddit qu’ont démarré ces chasses aux trésors: un voyageur londonien n’ayant pu échanger un billet de train acheté par erreur a posté sur le forum une carte menant à son titre de transport, caché dans la station londonienne d’Euston.

En retour, le passager ayant voyagé gratuitement jusqu’à Birmingham a à son tour caché un billet gratuit dans la gare, direction Londres.

Capture d'écran BFMTV

– Le post du premier gagnant sur un forum de Reddit.

Comme le raconte le Time, la chaîne a continué avec un troisième voyageur, qui a cette fois laissé un bon d’achat pour un restaurant, suggérant au gagnant de « prendre un café et un sandwich avant de monter dans le train ». Le jeu prend de l’ampleur, puisque de plus en plus d’utilisateurs du forum s’amusent à laisser des billets gratuits dans les gares autour de Londres.