Des jeunes mobilisés pour distribuer vêtements et vivres aux sans-abri à Bruxelles

Ce samedi 23 décembre, plusieurs dizaines de jeunes âgés entre 17 et 20 ans ont sillonné les rues de la capitale pour distribuer vêtements chauds et nourriture aux plus démunis.

Pendant des semaines, ils ont récolté des vêtements et des fonds pour acheter des vivres. Et ce, de leur propre initiative.

« On aurait pu donner ça à une association qui se serait chargée de la distribution. Mais si on a fait le choix de distribuer, c’est parce qu’on a aussi envie d’avoir un contact avec les sans-abri », explique une participante.

« Même si on n’est pas tous riches, on se rend compte qu’on a quand même de la chance », explique un autre, « on vit sous un toit, on se chauffe alors qu’eux vivent dehors toute l’année ».

Au total, ils ont distribué 400 sacs de nourriture et de nombreux vêtements.

Ils espèrent déjà recommencer l’année prochaine.

Dans les coulisses du projet [Vews]