Des mesures pour fluidifier le trafic sur les chantiers en cours sur l’E411 et l’E42

Depuis deux semaines, le chantier entre Daussoulx et Beez cause énormément d’embarras de circulation. A tel point que de nouvelles mesures sont prises pour fluidifier le trafic.

Sur l’E411, tout d’abord. Sur le chantier entre Beez et Daussoulx. Si vous venez du Luxembourg et que vous vous dirigez vers Mons ou Liège, vous êtes invités à prendre la voie en contre-sens au début du chantier (soit à Beez) jusqu’à l’échangeur d’Eghezée, pour y effectuer un demi-tour. Quelques kilomètres en plus qui devraient vous faire gagner de précieuses minutes.

Toujours sur l’E411, sachez que le chantier devrait se terminer deux mois plus tôt, soit début septembre. L’entrepreneur accélère le chantier avec l’augmentation du travail de nuit, les week-ends et congés scolaires.

Du neuf également sur l’E42

Notamment pour la circulation des poids-lourds. Depuis ce weekend, les camions peuvent en effet emprunter la voie en contre-sens, entre Andenne et Daussoulx. Le but est de désengorger la voie de droite.

Enfin, pour les automobilistes qui se rendent à Mons depuis l’E411, une bande de circulation leur est réservée pour mieux s’intégrer au trafic.