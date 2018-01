Des migrants attaquent des policiers sur un parking à Grand-Bigard

Une quarantaine de migrants ont attaqué une patrouille de la police fédérale de la route dans la nuit de jeudi à vendredi, rapporte vendredi matin la police fédérale. Les faits se sont produits lors d’une action de contrôle sur un parking situé le long de l’autoroute E40 à Grand-Bigard (Brabant flamand). Les six inspecteurs ont dû lancer un tir d’avertissement pour repousser les individus, qui tentaient de s’introduire dans des camions en route vers le Royaume-Uni.

Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA), a réagi sur Twitter:

« La violence contre les membres de la police et les chauffeurs de camion sera sévèrement traitée. La police et le tribunal agissent avec rigueur contre la migration illégale et le trafic d’êtres humains. »