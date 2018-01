Des milliers de pèlerins orthodoxes célèbrent Noël à Bethléem

© Andrew Shirokov/TASS

BETHLÉEM (cisjordanie), le 6 janvier. /Corr. TASS André Shirokov/. Plusieurs milliers de pèlerins orthodoxes se sont réunis à la veille de noël à Bethléem. Sur le menant à la zone d’alevinage de la rue de l’Étoile, le 6 janvier a eu lieu le défilé scouts palestiniens, qui ont passé la fête de la parade sous le tonnerre des tambours et le chant des cornemuses de la Basilique de la Nativité du Christ – temple, où L’étoile noté le lieu de naissance de Jésus.

Crche place dans le Temple de Noël, des petits sentiers de randonnées, rues et les ruelles autour de lui, ainsi que de la rue la plus située sur la rive Ouest du Jourdain Bethléem 6 janvier patrouillent renforcé des tenues de la police palestinienne et les hommes armés de la garde présidentielle, le correspondant transmet TASS.

La joie des pèlerins

Parmi les de la fête de Noël à Bethléem, dans l’année, une grande proportion de pèlerins en provenance de Russie. Russe il s’étendit partout sur la zone d’alevinage et la Basilique de la Nativité. « Nous sommes heureux que l’excitation terminées pour nous une grande joie d’être ici à Bethléem, dans un tel jour et à telle heure, – a déclaré dans une interview avec le journaliste TASS, le pèlerin Alexis, qui sont arrivés en Palestine, à la célébration de Noël avec la famille de Novossibirsk. – Sur cette fête, nous avons pour la première fois, nous donne la sensation de vol, de joie et de bonheur ». Sur la zone d’alevinage en face de la Basilique de la Nativité du Christ selon la tradition, au début de décembre a été installé ornée d’écarlate et d’or des boules de sapin de noël, couronnes de laquelle une grande étoile à cinq branches.

Selon les estimations du ministère du tourisme d’Israël, la terre Sainte en cette période de Noël visitera plus de 140 milliers de touristes et de pèlerins, soit 20% de plus qu’en 2016. En novembre n’a pas été незабронированных places dans les hôtels de Bethléem, mais en décembre, suivi de masse et les échecs de l’étage, comme beaucoup de peur de messages sur les émeutes.

À Bethléem en ébullition

La célébration de la Nativité, cette saison a été éclipsée par la et политизировано le président AMÉRICAIN Donald Trump, qui, le 6 décembre 2017, a fait une déclaration sur la reconnaissance de Jérusalem la capitale d’Israël et a déclaré à propos du transfert de là à l’ambassade américaine de Tel-Aviv. Après cela, à partir de la bande de Gaza par Israël, a volé la fusée, la réponse de l’armée israélienne continue et cette année, les frappes sur les installations du HAMAS sur le territoire palestinien de la station balnéaire de l’enclave. Deux fois dans le Bethléem de la mairie выключал festive иллюминацию en signe de deuil, le nombre de tués dans des actions de protestation.

Le 6 janvier, plusieurs dizaines de palestiniens ont tenté de bloquer le passage de Jérusalem à Bethléem du convoi, le patriarche de Jérusalem Théophile III, en signe de protestation contre la vente et la location de l’eglise grecque-orthodoxe de l’église sur la terre Sainte de l’immobilier en Israël. Le patriarche de Jérusalem Théophile III de la tradition commet festif à Bethléem de la Basilique de la Nativité. Le prédécesseur de Théophile III au poste de patriarche de Jérusalem Irénée a été déposé à la suite des accusations de fraude avec les objets de l’immobilier patriarcat en 2005.

Cette année à noël, le service à Bethléem, qui conduit Théophile III, il est prévu l’arrivée de l’autorité palestinienne – président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas et le premier ministre Rami Хамдаллы.