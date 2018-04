Des milliers de pèlerins orthodoxes célèbrent Pâques dans les églises d’Israël

© Andrew Shirokov/TASS

JÉRUSALEM/TEL AVIV, le 8 avril. /Corr. TASS André Shirokov/. Le dimanche de pâques est célébrée dans le dimanche en Israël, des milliers de pèlerins orthodoxes du monde entier. Pâques selon le calendrier Julien, célèbrent la russie, de Serbie, de Géorgie, de Constantinople, Grèce, Bulgarie, de Jérusalem et d’autres églises locales.

Le service dans le quartier Russe de Jérusalem

Pâques est célébré dans le temple de la Sainte Trinité dans le quartier Russe, près de la Vieille ville de Jérusalem. Chants orthodoxes et la procession rencontré la fête, l’église a été entièrement remplie de fidèles.

« Cette année a été très fréquentée, à plus d’un demi-mille de personnes, autant ou même plus dans notre populeuse paroisse de Jaffa, dans les autres temples était de 200 à 300 personnes », a déclaré au journaliste du TASS secrétaire de la mission ecclésiastique Russe à Jérusalem (ECD) Abbé Nikon (Головко). – Les pèlerins de la Russie vont activement, et cette année est arrivé encore plus qu’avant. Très il y avait beaucoup de pèlerins de l’Ukraine, de nombreux évêques avec l’Ukraine. Et, malgré la séparation, qui est dans la politique peut être sentie, parmi les gens de l’église de cette division n’est pas respecté, nous sommes un peuple frère ».

« Dans la cathédrale de la Trinité à la veille de Pâques, le samedi soir, commencé le service, qui est appelé полунощница, au cours de cette полунощницы le linceul – brodée de l’icône qui représente le Christ, couché dans le sépulcre, apportent à l’autel, les prêtres, et, à minuit exactement, commence la Procession, qui contourne autour du temple et revient déjà à fermé la porte, qui représentent en ce moment, le tombeau du Christ, – dit l’abbé Nikon. – Et devant les portes fermées du temple commence de pâques, le service, et après les premières exclamations « le Christ est ressuscité! » les portes s’ouvrent, symbolisant le fait que la pierre qui fermait le cercueil du Christ, a également été roulée, après quoi la Procession pénètre profondément dans le temple, où s’accomplit la liturgie de pâques ».

« Pâques culte dans la cathédrale de la Trinité de Jérusalem en tête de chef de l’ECD, l’archimandrite Alexandre (Elissov), a poursuivi abbé Nikon. – Lui rendirent les clercs d’ECD et les pèlerins dans les rues de sanaa de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie.

Le culte de Jaffa

Populeux était ce dimanche sur la célébration en l’église des saints de l’apôtre Pierre et de droiture Тавифы sur l’hôtellerie de télé-enseignement de Jaffa (partie sud de la ville de Tel-Aviv). Pâques rencontré dans ce temple et de nombreux résidant en Israël, le personnel de l’ambassade russe et des, ainsi que les compatriotes et les pèlerins, qui tour à подворью les bus touristiques.

« Bien que nous étions très inquiets, en préparant ce voyage, sachant qu’en Israël se produisent périodiquement lourds, les événements dramatiques, nous avons tout de même décidé de venir pour voir les lieux de vie, de mort et de la résurrection du Christ est, il semble, doit faire de chaque chrétien, de sentir ce qu’on appelle la « cinquième évangile » de la Terre Sainte, pour indiquer le chemin de la vie et les souffrances de Christ, – a déclaré dans une interview avec un journaliste TASS, le pèlerin Artem, arrivé en Israël en provenance de Saint-Pétersbourg avec sa femme et ses trois enfants. – Nous avons réussi à faire ce voyage, et même d’entrer dans le temple du saint-Sépulcre à Jérusalem, sur la convergence de la Bienheureuse-le-feu, qui, à ce jour, se sont réunis des milliers de chrétiens du monde entier. Pour nous, il était encourageant d’entendre que des milliers de gens partagé manoir louent le Christ, en prenant consacrée sur le Sépulcre du Seigneur du feu Béni ». « Un morceau de ce feu, nous allons dans nos cœurs à la maison », dit – il.

Selon Artem, « une joie particulière à réalisé ce que sur la terre Sainte pour prier dans de simples églises russes ». « Comme nous avons l’habitude de le faire chez nous », a – t-il ajouté. « Dimanche après-midi, nous avons rencontré dans le temple du saint martyr Тавифы dans la vieille ville de Jaffa de la fête de la Pâque service, nous avons estimé que, à partir de 3 mille km de la maison, nous sommes chez lui, sur sa terre de leurs coreligionnaires », dit – il.

Feu béni

La convergence de la Bienheureuse-le-feu dans le temple du saint-Sépulcre de Jérusalem a lieu chaque année le samedi à la veille de la célébration de la principale fête chrétienne – la Résurrection (Pâques). Ce moment d’émotion s’attendent à des dizaines de milliers de pèlerins qui viennent de la Terre Sainte dans le monde entier. L’attente de la convergence-le-feu est de quelques minutes à plusieurs heures.

Voir aussi







Comme les chrétiens du monde entier attendaient de convergence de la Bienheureuse feu



Descend du feu Béni dans Кувуклии – la chapelle au centre du temple de la Résurrection du Christ, se cachant de la grotte du saint-Sépulcre. Là est particulièrement vénéré par tous les chrétiens cuisinière, sous lequel se trouvait le lieu de sépulture de Jésus-Christ. Le feu des bougies, le patriarche de la sainte cité de Jérusalem et de toute la Palestine Théophile III croyants allumer leurs bougies.

– Sépulcre – le sanctuaire principal de la chrétienté. On croit qu’il se trouve sur la place, où, selon les Écritures, a été crucifié, enseveli et est ressuscité Jésus-Christ. Cet endroit a été trouvé ambassadeurs de l’empereur romain Constantin, après trois siècles après la crucifixion. Chaque année, à la veille de la Pâque orthodoxe, il se passe un miracle de la convergence de la Bienheureuse-le-feu.

Des centaines de pèlerins sont arrivés à Jérusalem, à la convergence de la Bienheureuse feu, la Russie et les pays de la CEI, y compris la délégation de la fondation de saint-André. C’est elle qui le soir du 7 avril спецрейсом de Tel-Aviv, a Béni le feu à Moscou, au début de pâques culte dans le Temple du Christ Sauveur.

La valeur symbolique de Pâques

La foi en la résurrection du Sauveur des morts est la doctrine du christianisme. On croit que le Christ, mort sur la croix et ressuscité trois jours plus tard, après la victoire de la mort. La doctrine de la descente en enfer repose sur plusieurs textes de l’ecriture, en particulier sur l’épître de l’apôtre Pierre.

Selon un credo chrétien, jusqu’à la venue du Sauveur, les portes du paradis ont été fermés pour le peuple et les pécheurs et les justes se trouvaient dans les profondeurs de la terre. Le deuxième jour après sa mort (c’est-à-dire dans Passionné, ou le samedi), Jésus-Christ est descendu dans l’enfer, et les a libérés de lui les âmes des justes de l’ancien testament et des premiers hommes, Adam et Ève. Le sauveur a également ouvert un chemin dans le ciel pour ceux qui croient en lui.