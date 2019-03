Des milliers de scouts réunis à Bruxelles: top départ pour les 24h vélo du Bois de la Cambre

Les 24h vélo du Bois de la Cambre ont lieu ce week-end. Environ 13.000 scouts, guides et autres pionniers participent à cet événement organisé chaque année à Bruxelles.

Le coup d’envoi de la 33e édition a été donné par Eddy Merckx ce samedi matin. « En tout on attend entre 20 et 30.000 visiteurs. C’est l’événement scout que tout le monde attend. On a le soleil, tout est parfait pour l’instant. Tout est réuni pour que ce soit une belle réussite », s’est réjoui Martin Mahoux, l’un des organisateurs de l’événement au micro de la RTBF.