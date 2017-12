Des NATIONS unies pour la première fois transporté en Italie pour l’octroi de l’asile d’un groupe de migrants en provenance de Libye

TASS, le 23 décembre. Un avion de l’armée de l’air de l’Italie a livré le vendredi sur la base de Pratica di Mare, près de Rome, le premier groupe de 160 migrants de Tripoli. Comme rapporté par le journal La Stampa, parmi les réfugiés, principalement des femmes et des mineurs.

« Pour la première fois, grâce à l’extraordinaire travail de beaucoup de gens a ouvert légal humanitaire canal de la Libye vers l’Europe », a déclaré le ministre de l’intérieur du pays Marco Minniti, qui a appelé cette journée « historique ». Lors de la rencontre avec les migrants, était également président de la conférence épiscopale Italienne Гуалтьеро Бассетти. Après l’arrivée de tous les réfugiés ont subi un examen médical, il a délivré des vêtements d’hiver chaude et de la nourriture. Le personnel du haut-commissariat des NATIONS unies pour les réfugiés (HCR) ont les gens d’informations sur la procédure de dépôt d’une demande d’asile.

« La première fois, nous avons réussi à évacuer extrêmement vulnérables et des groupes de réfugiés en provenance de la Libye directement en Italie. Un événement exceptionnel , qui n’aurait pas été possible sans un engagement fort des autorités italiennes et le soutien du gouvernement libyen. Nous espérons que d’autres pays pourront suivre le même chemin », a déclaré à son tour le chef de la division européenne du HCR Vincent Кошетель. Il a noté que les personnes évacuées détenus en Libye dans des conditions inhumaines, selon le journal.

Selon les estimations du HCR, de l’ordre de 18 millions de personnes se trouvent dans des centres de détention pour migrants, contrôlée par le gouvernement de Tripoli, ajoute Reuters. Auparavant, le 19 décembre, dans la Gestion fait état de plans de sortir de la Libye jusqu’à 10 milliers de migrants clandestins en 2018.

En 2015 en raison de l’intensification des conflits dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a augmenté de façon spectaculaire le nombre de migrants qui tentent de traverser l’Europe via la Libye. Dans le pays, selon резонансному de l’enquête de la chaîne de télévision CNN, publiée en novembre, ont été signalés des cas de la traite des esclaves et des mauvais traitements à l’encontre de réfugiés.

À l’heure actuelle, de nombreux demandeurs d’asile tentent d’entrer en Europe par la mer. Ainsi, selon l’organisation Internationale pour les migrations, le nombre d’arrivées depuis le début de l’année en Europe par la Méditerranée des migrants et des réfugiés a dépassé les 170 millions de personnes, soit plus de 3 millions de morts dans le chemin. La route de l’Afrique de l’Italie – le plus dangereux par rapport aux autres voies migratoires dans le monde.