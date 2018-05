Des PLAIES: des projets d’attirer, en Crimée, les savants étrangers, malgré les sanctions

SIMFÉROPOL, le 21 mai. /TASS/. D’intéressants sites archéologiques projets sont capables d’attirer, en Crimée, les scientifiques du monde entier, en dépit des obstacles politiques. Sur ce, a déclaré lundi lors d’une conférence à Simféropol, le président de BLESSURES Alexandre Sergeev.

« Nous devons comprendre que la Crimée, il existe compréhension de nous des problèmes liés à l’intégration dans la coopération scientifique et technologique internationale. Et nous sommes ici doivent utiliser le fait que les scientifiques parcourent le monde n’est pas nécessairement en se concentrant sur les obstacles politiques qui existent. Les scientifiques naturelle, la force motrice est la curiosité et des projets auxquels ils souhaitent participer. Si nous en Crimée créons des projets qui sont intéressants non seulement pour nous, mais pour les scientifiques de l’étranger, alors ils iront, malgré les obstacles politiques », a déclaré Sergeev.

Selon lui, d’attirer des chercheurs étrangers sur la péninsule peut, en particulier, le nouveau projet « les Portes de la Crimée », qui devrait être réalisé dans de Kertch.

« Ce peut être très forte à un projet qui peut attirer des scientifiques de différents pays. Seulement l’année dernière, lors de la construction de la route « Tavrida » a été trouvé près de 40 milliers d’artefacts archéologiques, et je suis sûr que les scientifiques de nombreux pays rêvé aurait venir ici parce que commence leur travail… Ils doivent ces découvertes à activer… dans l’histoire de l’humanité. Ici, pas des obstacles politiques, c’est les artefacts de la grecque, scythe de l’histoire de la Crimée, et il est clair que c’est très attrayant », a déclaré le président de BLESSURES.

Avec la proposition de créer à Kertch, le musée de cluster sous le nom de « Porte de la Crimée », lundi, à la réunion du conseil sur la formation et la mise en œuvre de la politique technique et scientifique de la République de Crimée a prononcé le vice-président de l’académie Russe des sciences, directeur de l’Institut d’archéologie de BLESSURES Nikolaï Makarov.

Selon lui, la particularité du cluster de la coopération sur la même plate-forme de chercheurs-archéologues et de spécialistes des musées travail, également dans le cadre de la création d’un cluster suppose la construction d’un musée où seront présentés par les archéologues ont découvert des trésors et artefacts. L’idée de la création d’un cluster a soutenu le chef de la république de Sergei Aksenov.

La crimée est prêt à faire une percée dans le progrès scientifique et technique

Selon le président de BLESSURES, en Crimée, il ya toutes les conditions pour faire une percée dans le progrès scientifique et technique.

« L’idée de la création scientifique et technique du conseil de la Crimée à la tête de la république s’est produite lors de notre première visite en mars. Pas vraiment prévu que commencent aussi à action rapide, juste envie de voir, d’évaluer le potentiel scientifique et technique de la Crimée, … cette évaluation a dépassé toutes nos attentes. Nous avons vu que la Crimée est un territoire qui est certainement prêt à faire une percée dans le progrès scientifique et technique », dit – il.

Selon Sergeeva, il ya plusieurs circonstances, pourquoi la république peut faire un jerk.

« Il y a simplement quelques caractéristiques uniques – climat unique, vous pouvez cultiver des variétés uniques de. Si parler de la mer Noire – une tâche très excitant et à l’exploration des ressources. Peut-être, la chose la plus importante que nous avons vu lors de la première visite ici, que krymchane très désireux de travailler dans le domaine de la science, de la création de la haute technologie », a – t-il ajouté.

Aussi président de la RAN dit qu’aujourd’hui on discutait de plus de 10 projets spécifiques. « Nous devons comprendre les compétences, les conditions de. Nous sommes maintenant avec Sergey Валерьевичем [Аксеновым, le chef de la Crimée] allons travailler dur pour les ajouter à cela des ressources financières », a déclaré Sergeev.