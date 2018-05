Des policiers ont été blessés lors d’affrontements fans avant la finale de la Coupe de Grèce

TASS, le 12 mai. Une altercation entre les supporters de football et de la police s’est produite avant la finale d’un match de Coupe de Grèce entre АЕКом et ПАОКом, les deux forces de l’ordre ont été blessés. Informe « Газета.Ru » se référant à l’édition grec « Proto thème ».

La rencontre entre les clubs aura lieu le 12 mai à Athènes, cependant, les fans paok fc (club de la ville de Thessalonique) arrivèrent sur le jeu à l’avance. Le samedi, des inconnus ont attaqué le bureau de paok fc, dans lequel il y avait environ 150 personnes, ce qui a conduit à la confrontation des fans de commandes, qui a dû séparer de police. D’abord правоохранителям a réussi à prendre le contrôle de la situation, mais le soir, le conflit a repris, les fans ont commencé à jeter les forces de l’ordre de pierres et de bouteilles incendiaires, des mélanges, des policiers en réponse appliqué de gaz lacrymogène et de светошумовые des grenades. La publication note que dans la collision avec la participation d’environ 1000 fans sur la empêchera pas de savoir si l’incident à la tenue de la finale de la Coupe des pays qui ne sont pas signalés.

Dans la suite de l’incident, deux policiers du service de police ont été blessés. Selon le journal, une menace pour la vie de la police n’est pas.

D’une précédente rencontre entre ПАОКом et АЕКом dans le cadre de la 25-ème tour du championnat du pays a été annulée en raison des troubles dans le stade, avec la participation des supporters et le président du paok fc Ivan Savvides. Il est sorti sur le terrain après que l’arbitre de la rencontre a annulé un but de son club à cause de corner. Selon des témoins, les Savvides a menacé le juge et exigé une réorganisation but. Dans la suite de l’incident ПАОКу a été signalée défaite avec un score de 0:3.