MOSCOU, le 7 mai. /TASS/. Les invités de l’inauguration du président de la Russie Vladimir Poutine de l’acier de la politique, des représentants du public, des artistes, des scientifiques, des sportifs et beaucoup d’autres. Se réunir dans le Kremlin à la cérémonie qui débutera à midi, ils ont commencé plus tôt à 10:00. Les invités, dont à 11:00 heures y en a déjà plusieurs milliers, dispersés le long d’un tapis rouge, sur laquelle Vladimir Poutine se rendra à l’inauguration.

Le temps chaud a permis à beaucoup de prendre une place dans la rue, sur la place de la Cathédrale, où le chef de l’etat sera disponible dans la dernière partie de la cérémonie. Ce point est devenu disponible pour les invités seulement à la présente à l’inauguration. Les autres ont occupé les trois salles du Grand palais du Kremlin – saint-Georges, Alexandre et Andrew, qui aura lieu le président.

Le personnel de la CAISSE vérifié chacun des invités d’un passeport et d’une invitation, il était nécessaire de passer par trois audits de sécurité: à l’entrée dans le Kremlin, à l’entrée de la place de la cathédrale et GRA.

La plupart des invités, des hommes sont venus dans les classiques costumes, l’acteur Basile Лановой est apparu dans le Kremlin à vif orange veste. Dans le traditionnel pour les motards de la tenue, on est arrivé à la cérémonie d’Alexandre Залдостанов (le Chirurgien). Avec les politiques actuelles, et les gouverneurs parmi les invités a été vu et ancien maire de Moscou Iouri Loujkov. Arrivés à l’inauguration et les athlètes russes, par exemple, un joueur de hockey, Ilya Kovalchuk et le joueur de football Igor Akinfeev. L’un des premiers sur la cérémonie est arrivé également un acteur et depuis peu le citoyen de la Russie Steven Seagal.

En tout, la cérémonie invités à près de 6 mille personnes, dont des membres du gouvernement, les députés et les sénateurs, les juges de la cour Constitutionnelle, mandataires et représentants de l’état-major électoral de Poutine, les chefs de дипмиссий, de représentants du clergé, des représentants d’organisations de jeunesse.